Von Karin Schupp

15.3.2026 - Für ein Frauenpaar bricht eine Welt zusammen, als ihre Tochter - die sie bisher für lesbisch hielten – ihnen ihre große Liebe vorstellt: ein MANN! Den sie auch noch HEIRATEN will! „So haben wir dich nicht erzogen“ heißt denn auch die ARD-Komödie - kein Wunder, dass ich sie mir so angeschaut habe, wie andere Leute vor einem Horrorfilm sitzen: mit beiden Händen vor den Augen.

Man hätte schon was Unterhaltsames aus dem Thema Regenbogenfamilie machen können und zumindest das Personal ist gegeben: Die prinzipientreuen und gluckigen Mütter, die erkennen müssen, dass ihre perfekte Tochter ihr eigenes Leben hat. Die Tochter, die Gen-Z-typisch eben nicht so auf sexuelle Identitätslabel fixiert ist wie ihre Eltern. Und sie bei einem Besuch im Wiener Eigenheim mit ihrem Verlobten, einem netten Langweiler, überrascht. Dazu kommen der schwule Freund der Familie (auch noch Priester!), der als Vermittler geladen ist, aber noch mehr Unruhe stiftet, ein (dann doch nicht so) homophober Kneipenwirt und die (dann doch nicht so) traditionellen Eltern des Verlobten.

So stellen sich anti-woke Kreuzzügler Regenbogeneltern vor

Komödien müssen überzogen sein, aber diese hier trifft einfach nicht den richtigen Ton, insbesondere bei den Müttern. Balbina (Brigitte Hobmeier), die an einer gendergerechten Übersetzung der Bibel sitzt und akademisch herumschwadroniert, und die frustrierte Hausfrau Inka (Gerti Drassl) rasseln schon in den ersten Minuten sämtliche queeren und feministischen Buzzwords runter und haben ihre Tochter natürlich – siehe Filmtitel – lesbisch, männerkritisch und als Ehe-Gegnerin erzogen: So dogmatisch-verkniffen stellen sich anti-woke Kreuzzügler Regenbogeneltern vor.

Das Drehbuch übertreibt hier so genüsslich, als gäbe es aktuell kein Erstarken von Homophobie und immer lauter werdenden (religiösen) Rechten, die genau dieses absurde Konstrukt „Lesben erziehen ihre Töchter zu männerhassenden Lesben mit 'Gender-Ideologie'“ ja in voller Überzeugung verbreiten - diese schräge Truppe wird im Film allerdings nicht auf die Schippe genommen.

... ohne dass das Klischee gebrochen und Sympathie geweckt wird

Wer bei Hauptfiguren so klischeehaft auf die Pauke haut, muss das Bild irgendwann brechen, damit das Publikum dann doch mit ihnen sympathisieren kann. Doch anstatt Balbina und Inka als „ein bisschen drüber“, aber doch irgendwo liebenswert zu zeichnen, schauen wir unangenehm berührt dabei zu, wie sich das Paar permanent entweder kabbelt oder handfest streitet. Die dominante Balbina kommt dabei schlicht unsympathisch rüber und Inka weckt allenfalls Mitleid, während alle anderen Charaktere nett sind, aber blass bleiben.