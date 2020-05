Von Karin Schupp

13.5.2020 - Biopics sind die neue Geheimwaffe des Kinos gegen die allgegenwärtigen Comicverfilmungen, und davon profitieren auch wir! Denn auf ihrer Suche nach neuem Stoff hat die Filmbranche inzwischen entdeckt, dass es in Geschichte und Gegenwart auch viele interessante weibliche Persönlichkeiten gibt, und die waren bzw. sind – tja, so ist das nun mal! – häufig lesbisch oder bisexuell. Auch wenn nicht alle Drehbücher das gleichermaßen stark thematisieren und nicht jeder Filme ein cineastisches Highlight ist: für mehr Sichtbarkeit sorgen sie allemal.

Wir stellen zehn Biopics vor und prüfen sowohl ihren L-Faktor als auch ihren Wahrheitsgehalt.

1. Can You Ever Forgive Me?

Um wen geht’s? Die New Yorkerin Lee Israel (1939-2014), fälschte in den Neunzigern über 400 Briefe verstorbener Prominenter und verkaufte sie an Antiquariate - ein einträgliches Geschäft, nachdem die Biografien-Autorin keine Aufträge mehr bekam. Als sie nach einem Jahr aufflog, kam Israel mit fünf Monaten Hausarrest davon, danach veröffentlichte sie nur noch ein Buch, die gleichnamigen Memoiren (2008). Israel war offen lesbisch, lebte aber wohl die meiste Zeit ihres Lebens allein.

Der Film: Die tragikomische Geschichte mit Melissa McCarthy jubelt dem Mainstream-Publikum ohne viel Aufhebens zwei homosexuelle Hauptfiguren unter - auch Lees Komplize Jack (Richard E. Grant) ist schwul. Bekam zu Recht drei Oscar-Nominierungen, darunter auch für McCarthy, die Israel als griesgrämige Einzelgängerin spielt.

L-Faktor: Lee hat eine Verehrerin, steht sich dabei aber selbst im Weg – und das ist offenbar typisch für sie, wie ein Treffen mit ihrer Ex spät im Film andeutet.

USA 2018, Regie: Marielle Heller, Buch: Nicole Holofcener/ Jeff Whitty, 106 Min. - auf DVD und bei vielen Streamingdiensten - unsere Filmkritik