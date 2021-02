Von Sabine Mahler

9.2.2021 - Heute fand eine wichtige Anhörung vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg statt. Sie betrifft das sogenannte „Baby Sara“ (Name geändert), denn das Mädchen ist aktuell staatenlos. Der Grund dafür ist die rückständige, uneinheitliche und LGBTIQ* diskriminierende Gesetzgebung vieler europäischer Länder.

„Baby Sara“ ist in Spanien geboren, in ihrer dort ausgestellten Geburtsurkunde sind beide Mütter des Kindes, eine Bulgarin und eine Britin, eingetragen. In dieser Urkunde ist jedoch nicht vermerkt, wer die leibliche Mutter des Kindes ist - ein sehr fortschrittliches Verfahren in Spanien, welches der Gleichbehandlung beider Eltern Rechenschaft trägt. Doch dadurch ist dieses Kind nun staatenlos.

Keins der drei Länder gibt „Sara“ die Staatsbürgerschaft

Da keine der beiden Mütter Spanierin ist, kann „Baby Sara“ dort keine Staatsbürgerin werden. Die britische Mutter stammt aus dem britischen Überseegebiet Gibraltar und kann daher nach britischem Recht ihre Staatsbürgerschaft nicht an ihr Kind weitergeben. Bulgarien erkennt wiederum die Geburtsurkunde mit zwei Müttern nicht an, da dort zwei Mütter der „öffentlichen Ordnung“ widersprechen.

Der Aufforderung Bulgariens, die biologische Mutter des Kindes zu benennen, lehnen beide Mütter von „Baby Sara“ ab. Zumal der bulgarische Staat kein Recht hat, diese Information einzufordern.