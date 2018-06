Erstaunliche Geschichten von Frauen im Weltall

„Ich will zum Mars reisen, haben Sie dazu ein Buch?“, fragt das Mädchen im Kurzfilm zu „Rebel Girls“ (siehe Teil 1). Ja, hier: es heißt "Galaxy of her Own" mit fünfzig „erstaunlichen Geschichten über Frauen im All“ (so der Untertitel).

Dass die britische Physikerin und Weltraum-Expertin Libby Jackson weiß, wovon sie schreibt, wird nicht nur in den von verschiedenen Künstlerinnen illustrierten Kurzbiografien (jeweils eine Seite Text, eine Seite Bild) deutlich, sondern auch darin, dass zunächst ein sehr erhellender und nachvollziehbarer Zeitstrahl eine Einordnung liefert, auf den während des Lesens immer wieder zurückgegriffen werden kann.

Das Buch bemüht sich stets auch Schlaglichter darauf zu werfen, wie schwer der Weg für Frauen in diesen Wissenschaftsbereich war. So beginnt der Text über Mathematikerin und Physikerin Émilie du Châtelet mit dem Satz „Sie wurde in ein Zeitalter geboren, in dem es Frauen nicht erlaubt war, Bibliotheken zu besuchen, ganz zu schweigen, Wissenschaften zu studieren.“

Immer wieder wird herausgestellt, wie lange die Weltraumforschung vornehmlich weißen Männern vorenthalten war und wie sich dies nur langsam änderte. Unter anderem dank Frauen wie der Mathematikerin und Physikerin Katherine Johnson oder der Raumfahrtingenieurin Mary Jackson, die gegen Vorurteile ihrem Geschlecht und auch ihrer Hautfarbe gegenüber ankämpfen mussten.

L-MAG findet: Sehr erhellend, gut strukturiert und voller interessanter Informationen.