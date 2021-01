Von Franziska Schulteß

16.1.2021 - Bekannt ist das Thema bis heute kaum – obwohl es vermutlich Tausende Frauen in der Bundesrepublik betraf. Noch bis in die neunziger Jahre hinein entzogen Familiengerichte Müttern das Sorgerecht, wenn im Zuge eines Scheidungsprozesses bekannt wurde, dass die Mutter lesbisch lebte. Eine Pilot-Studie aus Rheinland-Pfalz der Historikerin Kirsten Plötz hat dieses Unrecht zum ersten Mal erforscht.

Ministerin entschuldigt sich

Die Studie „…in ständiger Angst…“, mit der das Institut für Zeitgeschichte München-Berlin und die Bundestiftung Magnus Hirschfeld beauftragt worden war, widmet sich der Situation in Westdeutschland unter besonderer Berücksichtigung von Rheinland-Pfalz von 1946 bis 2000. Die Ergebnisse wurden am Donnerstag auf einer digitalen Pressekonferenz vorgestellt.

In diesem Rahmen äußerte sich auch die Frauen- und Familienministerin von Rheinland-Pfalz, Anne Spiegel. Sie entschuldigte sich ausdrücklich bei den Betroffenen für das erlebte Unrecht und appellierte an die Bundesregierung: „Es ist wichtig, dass sich auch der Bundestag entschuldigt, denn das Unrecht wurde ja nicht nur in Rheinland-Pfalz begangen, sondern bundesweit.“ Auch auf die Kontinuitäten, die es bis heute gibt, machte sie aufmerksam: Immer noch bestünden Vorurteile gegenüber gleichgeschlechtlich lebenden Elternpaare, wie sich z. B. in der Diskriminierung lesbischer Paare im Abstammungsrecht (Link/ Do.) zeige.

Schweigen aus der Vergangenheit besteht fort

Das Familienministerium Rheinland-Pfalz hatte die Forschungsarbeit 2017 in Auftrag gegeben. Als ein erstes Ergebnis beschrieb Ministerin Spiegel das „Vorherrschen von Schweigen“ – ein Schweigen aus der Vergangenheit, das sich bis heute fortsetze. Zeitzeug*innen zu finden, die bereit waren, über das Erlebte zu sprechen, gestaltete sich als sehr schwierig. Kirsten Plötz sei es dennoch gelungen, mit ihrer Studie erstmals in den Fokus zu rücken, wie die Diskriminierung lesbischer Frauen „in dieser Zeit aussah“. Ihre Forschung zeige auch, welches Leid die Betroffenen ertragen mussten. Das sei „bedrückend und beschämend zugleich“.

Aus Angst versteckten viele Frauen ihre lesbische Identität

Eine Scheidung konnte sich fatal auf das Leben einer lesbischen Mutter und ihrer Kinder auswirken. Entsprechend den Moralvorstellungen der Zeit, galten gleichgeschlechtliche Beziehungen generell als „bedenklich“ für das Kindeswohl. „Die Rolle der Frau in den 50er, 60er und 70er Jahren war die einer Ehefrau“, beschrieb Spiegel. „Gleichgeschlechtliche Beziehungen waren nicht denkbar.“

Noch bis 1977 galt im Scheidungsrecht außerdem das so genannte Schuldprinzip: das Elternteil, das vom Gericht als „schuldig“ an der Trennung betrachtet wurde, erschien als nicht geeignet für die Kindererziehung und bekam in der Regel nicht das Sorgerecht für das gemeinsame Kind. Aus Angst davor, die Kinder zu verlieren, versteckten viele Frauen ihre lesbische Identität oder gingen andere für sie nachteilige Kompromisse ein. Aufgrund der schwierigen Quellenlage ließe sich das Ausmaß dieser strukturellen Diskriminierung zwar nicht bestimmen. Es sei jedoch davon auszugehen, dass es tausende Betroffene gab, „in der Bundesrepublik, wenn nicht allein in Rheinland-Pfalz.“