Von Karin Schupp

29.4.18 - Der Berliner Senat nahm den “Tag der lesbischen Sichtbarkeit” am 26. April (wir berichteten) zum Anlass, einen Lesben-Preis auszuloben. Der “Berliner Preis für lesbische Sichtbarkeit” wird mit 3000 Euro dotiert sein und soll alle zwei Jahre vergeben werden.

Die künftige Preisträgerin soll, so heißt es in der Ausschreibung, “durch ihr Handeln und ihre Engagement für lesbische* Sichtbarkeit eine Spur in dieser Stadt hinterlassen haben (Berlin-Bezug) und lesbisches* Leben in der Regenbogenhauptstadt sichtbar machen.”

Gegen das Verschwinden lesbischer Kultur

Dirk Behrendt (B90/ Die Grünen), der zuständige Senator für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung und selbst schwul, erklärt dazu: „Lesbische Menschen haben Berlin positiv und nachhaltig verändert und unverzichtbare Spuren hinterlassen, die bisher nicht ausreichend gewürdigt werden. Oder aber ihre sexuelle Identität wird bewusst verschwiegen. Unsichtbarkeit und das Verschwinden lesbischer Kultur, von Orten der Selbstbehauptung und des sozialen Miteinanders sind die Folge. Dem möchte sich der Senat entgegenstellen.“

Ab sofort kann nominiert werden

Vorschläge können noch bis zum 26. Mai online abgegeben werden. Neben Lesben* (unabhängig des bei der Geburt zugewiesenen Geschlechts) dürfen auch lesbische Gruppen und Initiativen nominiert werden.

Die lesbische Jury, der unter anderem die Ex-L-MAG-Chefredakteurin Stephanie Kuhnen (Herausgeberin des Buchs “Lesben raus! Für mehr lesbische Sichtbarkeit”) angehört, werden Mitte Juni eine Shortlist mit drei Nominierten bekanntgeben. Die Gewinnerin wird erst bei der feierlichen Verleihung verkündet, über die aber noch nichts Genaueres bekannt ist.

Hier stehen alle Infos zum "Berliner Preis für lesbische Sichtbarkeit".

Und hier geht’s direkt zum Nominierungsformular.