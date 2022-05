Von Annabelle Georgen

11.5.2022 - Seit der Schließung der Serene Bar 2015 hat Berlin zwar keine Lesbenbar mehr, die FLINTA*-Szene (= Frauen, Lesben, trans, inter und nicht-binäre/agender Personen) ist aber lebendiger denn je. Das Angebot ist so groß, dass die berühmte FOMO (Fear of missing out) quälende Realität geworden ist.

Zum einen, weil einige Läden nach der Corona-Pause ihren guten alten FLINTA*-Abend wieder eingeführt haben, etwa die linke Neuköllner Kneipe B-Lage oder der queerfeministische Frisörsalon La BarBer. Zum anderen, weil viele queere Szenekneipen ihr monatliches Angebot um ein FLINTA*-Event erweitert haben, z.B. das Kreuzköllner Silver Future, das Tipsy Bear am Prenzlauer Berg oder die linke, queer-affine Neuköllner Kneipe KFetisch.

Einige Newcomer in der queeren Kneipenlandschaft

In Letzterer finden viele einen Unterschlupf, die früher zum legendären FLINTA*-Abend in die mittlerweile geschlossene Tristeza gegangen sind. Hinzu kommt, dass einige Newcomer derzeit die queere Kneipenlandschaft verdichtet haben, wie etwa die 2021 eröffnete Pepsi Boston Bar im SchwuZ oder die Cocktailbar Stueck in den Räumlichkeiten der ehemaligen queeren Kneipe Barbie Deinhoff‘s.

Von der bunten, campen Deko des kultigen Barbie Deinhoff‘s am Schlesischen Tor in Kreuzberg ist heute in der neuen Bar Stueck kaum noch etwas zu spüren. Die Bar sieht eher wie ein hipper Laden an der Neuköllner Weserstraße aus: nackte Wände, industrielle Deko-Elemente, ein paar Kunstwerke, hübsche Möbel wie in Airbnb-Wohnungen und Sträußchen trockener Blumen auf den Tischen. Dort veranstaltet Romy Gaines, die 28-jährige queere Managerin des Ladens, seit März jeden Donnerstag einen FLINTA*-Abend.

Wo die Willkommens-Shots fließen...

„Was für mich als queere Frau schwierig war, wenn ich in eine queere Bar gehen wollte, war immer vor der Entscheidung zwischen Pink und Glitzer stehen zu müssen“, erzählt Romy. „Ich habe nichts dagegen, finde es aber cool, manchmal auch in einer Bar sitzen zu können, die wie ein Wohnzimmer aussieht, und trotzdem einen Safer Space für FLINTA* zu haben.“

Ihr Team ist fast ausschließlich weiblich. Andere Besonderheit: Hier gibt es frisch gezapfte Cocktails vom Fass, die bereits gemixt sind. Die Musik oszilliert zwischen Electro und trashiger Popmusik – letzteres meistens zu später Stunde. „Generell fängt unser FLINTA*-Thursday eher entspannt an. Je mehr FLINTA*-Shots dann fließen, die es als Welcome-Shots hier umsonst gibt, desto witziger wird die Geschichte“, erzählt Romy lachend.

Wie eine gute alte Lesbenparty

Witzig ist es auch in der Pepsi Boston Bar, die neue Kneipe des SchwuZ, die auf dem ehemaligen kleinen Dancefloor neben der Garderobe eingerichtet wurde. Mit ihren Polsterbänken erinnert die Bar an einen Schuhladen oder an den Lounge-Bereich für Vielflieger:innen in einem Flughafen.

Eher lässig geht es bei der Premiere von „Dykes gone wild!“ Ende März zu. Auch hier setzt man auf Cocktails und Shots. Nach einem erfrischenden Finlandia-Wodka und ein paar powervollen Songs der queeren Sängerin Lili Sommerfeld, die dort live auftritt, verwandelt sich die Lounge-Bar plötzlich in eine gute alte Lesbenparty, als DJ Marsmaedchen beginnt, ein paar Lesben-Hits aufzulegen. Es wird eng und wild getanzt.

Diese neue Reihe hat sich die 28-jährige Französin Camille Légeron ausgedacht, die neu im SchwuZ-Team ist: „Um ehrlich zu sein, ist das SchwuZ immer noch ziemlich cis männlich, und wir versuchen weiterhin, ein vielfältigeres Publikum anzuziehen“, erzählt sie. „Wir waren an diesem Abend selber erstaunt, dass die Gäste so schnell angefangen haben zu tanzen.“ In den kommenden Monaten plant sie weitere Live-Acts und DJ-Sets, inklusive Überraschungen. Fortsetzung folgt.

FLINT*-Abend, Di, 18:00, Möbel Olfe, Kreuzberg, Reichenberger Str. 177, moebel-olfe.de

Siblinx - A Night of FLINTA* Fun, 1. Mittwoch im Monat, 20:00, Tipsy Bear, Prenzlauer Berg, Eberswalder Straße 21, tipsybearberlin.com

Love is in the air – FLINTA*, 3. Mittwoch im Monat, 19:00, Silver Future, Neukölln, Weserstr. 206, silverfuture.net

FLINTA* Thursday, Do, 19:00, Stueck, Kreuzberg, Schlesische Str. 16, stueck36.de

FLINTA* @ B-Lage, 2. Donnerstag im Monat, 18:00, B-Lage, Neukölln, Mareschstr. 1, b-lage.de

FLINTA*-Wedding-Stammtisch, 3. Donnerstag im Monat, 20:00, Café Cralle, Wedding, Hochstädter Str. 10a, cafecralle.wordpress.com

FLINTA*-Bar, 4. Donnerstag im Monat, 18:00, K-Fetisch, Neukölln, Wildenbruchstr. 86, auf Facebook

FLINTA Fridays, Fr, 20:00, La BarBer Berlin, Neukölln, Pannierstr. 56 labarberberlin.de

Dykes gone wild!, 4. Freitag im Monat, 18:00, Pepsi Boston Bar im SchwuZ, Neukölln, Rollbergstr. 26, schwuz.de