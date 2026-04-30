Von Eleonore Foss

30.4.2026 - „Butch*Walk ist Empowerment durch Kleidung. Hier lernen wir im Leben aufrecht zu gehen und uns zu zeigen,” so Til Fox, Begründer*in von Butch*Walk, in der Dankesrede zum Berliner Preis für lesbische Sichtbarkeit. Bereits zum fünften Mal wurde die Auszeichnung des Berliner Senats am Mittwochabend im Festsaal Kreuzberg vergeben.

Alle zwei Jahre werden rund um den Tag der lesbischen Sichtbarkeit am 26. April Personen, Gruppen und Initiativen geehrt, die dazu beitragen, lesbisches Leben in seiner Vielfalt zu zeigen und dabei eine Spur in Berlin hinterlassen.

Wichtiger denn je, politisch zu handeln und standhaft zu bleiben

Die Moderation des Abends von Lydia Malmedie wurde musikalisch durch den FLINTA* Pop-Chor D-Dur Dykes begleitet. Auch die Senatorin für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung Cansel Kiziltepe (SPD) begrüßte die Anwesenden mit einer Rede. Sie verwies auf die nationalen und globalen antidemokratischen Bewegungen, die auch das lesbische Leben direkt beeinflussen und gefährden. Es sei nun wichtiger als je zuvor, sozial wie auch politisch zu handeln und standhaft zu bleiben.

Die Hauptauszeichnung ging in diesem Jahr an Til Fox von Butch*Walk. Die queere Fashionshow bringt seit 2022 Butches* auf dem Laufsteg, um ihre Kleidung, Styling und Haltung zu feiern und diese Identität in allen Facetten sichtbar zu machen (wir berichteten). Dabei setzt die Veranstaltung auf ein gemeinnütziges Konzept: Die Models kommen aus der Community, die Kleidung von regionalen und queerfreundlichen Labels.

Auch der zweite und dritte Preis der Shortlist wurden prämiert

Die Laudatio hielt Deborah Moses Sanks, Jurymitglied und Preisträgerin von 2024. Per Videoanruf zugeschaltet, erzählte Deborah von der Relevanz, die Butch*Walk auch auf ihr eigenes Leben hatte: „Hier auf dem Laufsteg zu stehen, hat mein Bild von mir selbst verändert. Es gab mir die Möglichkeit, mich selbst zu akzeptieren.“

Die fünfköpfige ehrenamtliche Jury hat in den vergangenen Wochen aus über 100 eingegangenen Nominierungen gewählt. Erstmals sind diesjährig auch der zweite und dritte Platz der Shortlist mit einem Preisgeld von 2.500 Euro dotiert. So wurden Elodie Forget, die Begründerin des Lesberlin Run & Social Clubs, sowie Monique King, Aktivistin und ehemaliges CSD-Vorstandsmitglied, ebenfalls auf der Bühne für ihr Engagement geehrt.

Zu den früheren Gewinner*innen gehören neben Deborah Moses Sanks (2024) noch Saideh Saadat-Lendle (2022), Katharina Oguntoye (2020) und Dr. Ilse Kokula (2018).

butchwalk.com