Von Paula Lochte

5.12.2021 - Wir kennen sie als queere Mitbewohnerin in Deutschlands erster Lesbenserie Loving Her, nun ist die pansexuelle Schauspielerin Bineta Hansen bald im Weihnachtsmehrteiler Eldorado KaDeWe, der eine lesbische Liebesgeschichte erzählt, zu sehen und übernimmt eine Hauptrolle in der zweiten Staffel der ZDF-Serie WIR. Während in der ersten Staffel die Jugendfreundinnen Annika und Helena nach zwölf Jahren Funkstille ihre Liebe zueinander wiederentdecken (unsere Serienkritik), wechselt in der zweiten Staffel die Perspektive: Erzählt wird die Geschichte von einem ihrer Freunde, dem frisch geschiedenen Emre (Erol Afsin), der sich in die Feuerwehrfrau Katha (Hansen) verliebt.

L-MAG: In der zweiten Staffel der ZDF-Serie WIR spielst du die Feuerwehrfrau Katha. Was hat dich an der Rolle gereizt?

BINETA HANSEN: Sehr viel! Ich habe immer auf eine Rolle im deutschen Fernsehen gewartet, die frech, laut, stark ist – und trotzdem richtig weich. Also, die Fehler macht, sensibel ist und manchmal gar nicht weiß, wohin mit sich. Eigentlich war die Rolle viel älter angesetzt, aber als ich die Rollenbeschreibung gelesen habe, habe ich gedacht: „Scheißegal! Ich will das trotzdem spielen.“

Die Figur Emre, die sich in Katha verliebt, ist Mitte dreißig – du bist Anfang zwanzig. Schon ein ziemlicher Altersunterschied.

Letztlich passt das zum Konzept von WIR: Es ist schnuppe, wie groß, klein, dick, dünn oder alt du bist. Wenn Leute sagen, „Ihr seid so ein besonderes Paar!“, frage ich mich immer, was daran besonders ist. Genauso bei queeren Liebesgeschichten wie in Loving Her. Das sind Liebesgeschichten, die es in der echten Welt gibt. Und die endlich auf eine Weise erzählt werden, die Normen aufbricht und nicht zum Thema macht, wie „besonders“ diese Liebe ist. Wir stellen die Gesellschaft dar, wie sie ist.