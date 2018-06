Von Isabel Lerch

12.6.18 - Am 14. Juni beginnt die Männer-Fußball-Weltmeisterschaft in Russland - einem Land, in dem Demokratie, Menschenrechte und Pressefreiheit seit Jahren angegriffen werden. Einem Land, in dem die LGBTI*-Community und andere Minderheiten Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt sind. Unter anderem deshalb ist die Wahl Russlands als Gastgeberland eines der größten internationalen Sportereignisse kontrovers – die Fußball-WM ist bereits vor ihrem offiziellen Start hochpolitisch.

Auf die Situation von LGBTI* in Russland aufmerksam machen

Um auf die Menschenrechtslage in Russland und insbesondere die Situation von LGBTI* aufmerksam zu machen, haben zwei Abgeordnete des Europaparlaments in der vergangenen Woche eine Aktion gestartet: Die beiden Vorsitzenden der LGBTI*-Intergroup im Europäischen Parlament, die Deutsche Terry Reintke (Grüne) und der Italiener Daniele Viotti (Sozialdemokraten), verschickten Regenbogen-Schnürsenkel an die Spieler der europäischen WM-Teams.

Das kleine Accessoire soll politischen Protest ausdrücken. „Daher bitten wir Sie: Bekennen sie Regebogen-Farbe, zeigen Sie Solidarität mit Menschenrechtler*innen in Russland! Tragen Sie die beigelegten Regenbogen-Schnürsenkel beim Training, auf der Straße, auf der Tribüne oder zu Hause beim Fußballgucken", heißt es in dem Anschreiben an die Fußballverbände, das neben den bunten Schnürsenkeln im Päckchen steckt.