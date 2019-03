Auch wird sich die Frage der EU-Finanzierung für LGBTI-Projekte stellen. Wir wissen zum Beispiel, dass queere Menschen stärker von Suchtproblematiken und psychischen Problemen betroffen sind. Was wird, ohne die finanzielle Unterstützung der Europäischen Kommission, aus all den Projekten, auf deren Arbeit wir uns verlassen?

Zunehmend feindseliges Klima

Über diese Bedenken hinsichtlich der Gesetzgebung und der Finanzierung hinaus fürchten viele queere Menschen schlichtweg auch um ihre körperliche Sicherheit. Wir leben in einem zunehmend feindseligeren Klima. Unmittelbar nach der Abstimmung im Juni 2016 stiegen die gemeldeten Hassverbrechen gegen LGBTI-Menschen stark an.

Und die bittere Ironie ist, dass ohne den Zugang zu EU-Mitteln viele Organisationen, die sich für die Unterstützung der Opfer einsetzen, ihre Projekte wahrscheinlich werden kürzen müssen.

Ich weiß nicht, inwieweit der Brexit mich persönlich oder beruflich beeinflussen wird. Aber ich weiß, dass meine Freundschaften keine Grenzen haben. Die Leute, die ich liebe, sind französisch, schwedisch, polnisch, spanisch, norwegisch oder deutsch. Ich weiß auch, dass Diva nach wie vor ein europäisches, weltoffenes Magazin bleiben wird.

Was auch immer passieren wird – ich werde mich als Chefredakteurin weiterhin für mehr Mitgefühl und Solidarität in Großbritannien, in Europa und weltweit einsetzen. Als Queers haben wir bereits größere Schlachten geführt als diese, und wir werden es wieder tun. Zusammen!