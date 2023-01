28.1.2023 - Am gestrigen Holocaust-Gedenktag gedachte der Deutsche Bundestag erstmals auch den queeren Opfern des Nationalsozialismus: In der Gedenkstunde im Plenarsaal standen in diesem Jahr die Menschen, die während der NS-Gewaltherrschaft aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Gender-Identität verfolgt wurden.

Während Schwule im Nationalsozialismus einer systematischen Verfolgung ausgesetzt waren - bis zu 50.000 Männer waren unter dem Paragrafen 175 inhaftiert, etwa 15.000 kamen in Konzentrationslager -, wird von Historiker:innen erst in jüngerer Zeit auch die Verfolgung von Lesben anerkannt. Sie zu erforschen, ist schwieriger, da lesbische Sexualität zwar als „unnatürlich“ galt, aber nicht illegal war, sodass lesbische Frauen unter Vorwänden wie „Asozialität“ verhaftet wurden. Lückenhaft ist die Forschung auch zum Thema trans und inter Menschen.

Die Belastung, die wahre Identität zu verstecken

In der Gedenkstunde ergriff zunächst die jüdische Holocaust-Überlebende Rozette Kats aus Amsterdam das Wort. Die 80-Jährige, die den Holocaust überlebte, weil ihre Eltern sie bei einem christlichen Ehepaar untergebracht hatten, sprach über die Belastung, die es bedeutete, die wahre Identität zu verstecken.

Da keine queeren Holocaust-Überlebenden mehr bekannt sind, verliehen Maren Kroymann und Jannik Schümann, beide selbst homosexuell, exemplarisch zwei Opfern des Nationalsozialismus ihre Stimme.

Kroymann trug einen Text zu Mary Pünjer (1904-1942) vor, die Jüdin war, 1940 aber als „Asoziale“ verhaftet und im KZ Ravensbrück interniert wurde. Mit dem Aktenvermerk „Sehr aktive kesse Lesbierin“ wurde sie im Frühjahr 1942 in der Gaskammer der „Landes-Heil- und Pflegeanstalt“ Bernburg (Saale) ermordet.

Hier könnt ihr Maren Kroymanns Vortrag anschauen – alle weiteren Reden stehen in der Bundestag-Mediathek.