SPD, Linke und Grüne haben bereits Forderungen des Aktionsbündnisses in ihre aktuellen Wahlprogramme aufgenommen. Um weiterhin Druck auf die Politik auszuüben, gründete die Initiative einen GFA-Messenger (GFA = Grundgesetz für alle): Auf der Website der Initiative können mit wenigen Mausklicks Bundestagsabgeordnete aus dem eigenen Wahlkreis angeschrieben und auf das Thema aufmerksam gemacht werden.

Am 19. September Kundgebungen in vielen Städten

Neben weiteren geplanten Projekten soll auch der bundesweite Aktionstag am 19. September ein Zeichen setzen. Kundgebungen gibt es in Hamburg, München, Frankfurt am Main, Nürnberg, Offenburg, Recklinghausen, Stendal und weiteren Städten (alle Infos hier). In Berlin treten auf der Wiese vor dem Bundestag unter anderem Kevin Kühnert, stellvertretender Vorsitzender der SPD, Gregor Gysi von Die Linke, Helmut Metzner vom LSVD Bundesverband und die jüdische LGBTIQ*-Organisation Keshet auf (ab 14 Uhr).

Das Bündnis hofft, mit dem Aktionstag noch mehr Menschen mobilisieren zu können: „Jede Stimme, die bei Bundestagsabgeordneten ankommt – sei es durch eine Unterschrift, den Messenger oder ein Sharepic auf Instagram – nutzt etwas“, erklärt Christian.

Alle weiteren Infos auf der Webseite Grundgesetz für alle

Hier geht's zur Petition auf Change.org