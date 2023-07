Von Anette Stührmann

6.7.2023 - Carolina Brauckmann ist eine lesbisch-feministische Institution in Köln und weit darüber hinaus. „Mit ihren satirisch-politischen Songs unter dem Motto ‚Lesbisch makes the world go round‘ begeistert sie seit über 30 Jahren die bundesweite Lesben-Community“, erklärt Hugo Winkels, Pressesprecher von ColognePride. Der Ehrenpreis des Vereins geht entsprechend in diesem Jahr an die politisch engagierte Liedermacherin und Historikerin, die über 100 Songs geschrieben hat, sechs CDs veröffentlichte und unzählige Konzerte gab.

Auch über die Musik hinaus sind ihre Verdienste herausragend. Unter anderem ist sie Mitbegründerin der Kölner Amigas und der Feministischen Seglerinnen. Letztere sind unter dem heutigen Namen „Die Seglerinnen“ gerade 40 geworden und immer noch sehr präsent. „Wir waren von Anfang an Heteras und Lesben gemischt. Frauen wollten selbst ans Steuer, nicht nur schmückendes Beiwerk sein. Wir nehmen das selbst in die Hand; das war und ist unsere Devise“, sagt Brauckmann.

Zudem engagiert sie sich im Vorstand des Dachverbands Lesben und Alter, in der Landesfachberatung gleichgeschlechtliche und trans_idente Lebensweisen in der offenen Senior_innenarbeit NRW und wirkt bei der Fortbildungs- und Aufklärungsarbeit von Kommunen, Kreisen und freien Trägerinnen mit. Und nicht zuletzt ist sie in der StadtAG Queerpolitik in Köln dabei, demonstriert lesbische Sichtbarkeit, hilft mit, trans Tage in Schwimmbädern und Schutzräume für Geflüchtete einzurichten.