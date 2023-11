3. Charming Princesses: Are You The One?

Konzept: In dieser lesbischen Are You The One?-Variante müssen die Singles in Spielen und Dates ihr „Perfect Match“ suchen (das zuvor auf Basis von Fragebögen festgelegt wurde). Wenn am Ende alle Teilnehmenden korrekt gepaart sind, gewinnen alle zusammen eine Geldsumme. Abgesehen davon, dass es mehr Paarungs-Möglichkeiten als in der Mann-Frau-Version gibt, ist die Sendung wie geschaffen für Lesben: da gibt es ja unzählige Dinge wie Sternzeichen, Haustier-Vorlieben, Ernährungsstil und Löffelchen-Stellungen, die abgefragt werden können... Kaum vorstellbar, dass sich nicht die „perfekten Paare“ finden – oder sich alle zusammensetzen und sie mit lesbischer Schwarmintelligenz gemeinsam identifizieren!