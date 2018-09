Von Karin Schupp

23.9.2018 - Seit 2017 feiern die Fans von LGBTQ-Charakteren in Serien und Filmen ihre Stars beim Fantreffen ClexaCon in Las Vegas, im November kommt das Event erstmals auch nach London (3./4. Nov.).

In den USA lässt sich tatsächlich aus dem Vollen schöpfen – die meisten Lesbenfilme kommen aus den Staaten, derzeit laufen dort über 80 Serien mit lesbischen und bisexuellen Frauenfiguren, auch etliche bereits beendete Serien haben immer noch große Fangemeinden.

Was das Gäste-Aufgebot angeht, ist der europäische Ableger allerdings bedeutend kleiner als das US-Event, auf dem sich die Promis nur so die Klinke in die Hand drücken, und einige der Schauspielerinnen dürften außerhalb ihrer britischen Heimat weitgehend unbekannt sein.

Aber ClexaCon* ist mehr als Promi-Gucken. Geboten werden auch Podiumsdiskussionen, etwa zur Darstellung von Bisexualität oder Butches in den Medien, über Fanfiction und die Inszenierung von Sexszenen (mit I Cant’t Think Straight-Regisseurin Shamim Sarif), und Workshops für angehende Autorinnen, Filmemacherinnen und YouTuberinnen. Ganz zu schweigen von der Gelegenheit, Gleichgesinnte aus ganz Europa zu treffen und neue Fangemeinden kennen zu lernen.

Aber lassen wir die drei Clexa-Con-Organisatorinnen Holly Winebarger, Ashley Arnold, and Danielle Jablonski einfach selbst erzählen.

Verratet uns mal ein bisschen was über euch. Was ist euer Hintergrund, und welcher Fangemeinde gehört ihr selbst an?

ClexaCon wird von LGBTQ-Frauen organisiert. Beruflich kommen wir aus unterschiedlichen Bereichen, unter anderem Marketing, Eventproduktion und Non-profit Manangement. Unser erweitertes Team besteht aus queeren Frauen aus den USA und Großbritannien, die hauptberuflich in allen möglichen Branchen wie Technologie, Medizin oder Bildung arbeiten und ihre Freizeit opfern, um ClexaCon möglich machen. Persönlich sind wir Fans von vielen TV-Serien, Animation und Videogames.

Wie kamt ihr auf die Idee, ClexaCon zu gründen? Was ist euer Ziel?

In der TV-Saison 2016/ 2017 wurde eine unglaublich große Anzahl an weiblichen LGBTQ-Charakteren aus Fernsehserien geschrieben, und oft starben sie nach dem klassischen Muster „Bury Your Gays“*. Wir fanden deshalb, dass dringend ein Ort nötig ist, an dem Fans die Serien mit LGBTQ-Frauen, die sie lieben, feiern können. An dem sie darüber sprechen können, warum unsere Stories im Fernsehen und Kino oft so schlecht behandelt werden, und was wir tun können, um das zu ändern. Dazu gehört auch, dass wir einen sicheren, offenen, fröhlichen und unterstützenden Ort bieten wollen, an dem sich LGBTQ Frauen, trans, nonbinäre und genderqueere Menschen treffen, diskutieren und ihr Lieblings-Fandom* feiern können.