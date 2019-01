Und auch was die Urheberrechte an ihrem erfolgreichen Werk angeht – immerhin geht es um Renommee, Identität und nicht zuletzt um Geld – wird sie fordernder. Bis Colette schließlich in Anzug und Krawatte vor Henry steht, und diesem nichtsnutzigen Hallodri endlich klar wird, dass seine Rolle in der Welt einzig und allein die war, einer großen Schriftstellerin Starthilfe zu geben.

Unterhaltsam, aber zu altmodisch und glatt



Colette ist eine solide erzählte Emanzipationsgeschichte mit einer glänzenden Keira Knightley, verschenkt aber leider viel Potenzial. Ein typischer ZDF-Film mit Hannah Herzsprung wäre wohl nicht viel anders geraten – durchaus unterhaltsam, aber vor allem angesichts seines tabubrechenden Sujets zu altmodisch und glatt inszeniert. Von einem verdienten schwulen Independent-Regisseur hätte man nun doch mehr Ecken und Kanten erwartet.

Es ist eben sehr konventionell, ausgerechnet Colettes erste Ehe und damit so stark Henry Gauthier-Villars in den Fokus zu stellen, auch wenn der – zum Teil unfreiwillig - einen wichtigen Anteil an ihrer Entwicklung hatte. Interessanter hätte die Frage sein können, wie sich eine Frau im frühen 20. Jahrhundert nach so radikalen Befreiung behauptete.

Selten war ein Leben in der Realität so viel spannender als im Film

So richtig spannend wurde Colettes Leben nämlich tatsächlich erst nach ihrer Trennung 1906: Verarmt tingelte sie als Pantomimin durch Varietés, lebte eine Weile mit der lesbischen US-Autorin Natalie Clifford Barney zusammen, hatte eine Affäre mit Josephine Baker und eine sechsjährige Beziehung mit Missy de Morny (um nur die ersten Jahre knapp zusammenzufassen).

Ihr Kuss mit Missy auf einer Bühne in Paris 1907, der für einen veritablen Skandal sorgte (danach konnten die beiden nicht mehr offen als Paar auftreten), kommt im Film zwar vor, aber noch während ihrer Ehe, sodass die Situation eher frivol denn brisant wirkt.

„Was für ein herrliches Leben hatte ich! Ich wünschte nur, ich hätte es früher bemerkt“, schrieb Sidonie-Gabrielle Colette einmal. Für den Film Colette gilt: Hätten Westmoreland nur bemerkt, dass ihr herrliches Leben noch so viel mehr und interessanteren Stoff hergegeben hätte!

Colette (GB/ USA, 2018), Regie: Wash Westmoreland, Buch: W. Westmoreland/ Richard Glatzer, mit Keira Knightley, Dominic West, Denise Gough, Eleanor Tomlinson, Fiona Shaw u.a., 111 Min., Kinostart: 3. Januar

* Mathilde „Missy“ de Morny (1863-1944) wird gemeinhin und auch im Film als lesbisch dargestellt, aber da „Max“ bzw. „Monsieur de Marquis“ (weitere Pseudonyme) sich - zumindest laut dieser Quelle – die Brüste und die Gebärmutter entfernen ließ, würde man heute sicherlich von transgender sprechen.