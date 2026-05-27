27.5.2026, red. - In Berlin wird die CSD-Saison in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Highlight eingeleitet: Am 13. Juli gibt die queere ESC-Ikone Conchita Wurst mit „Pre Pride Show“ ein exklusives Konzert im denkmalgeschützten Renaissance-Theater.

Seit dem Eurovision-Sieg 2014 ist Conchita Wurst aus der LGBTIQ*-Kulturszene nicht mehr wegzudenken. Die brandneue Show ist eine Mischung aus All-Time-Classics, großen Pop-Hits und aktuellen Hymnen. Conchita nimmt das Publikum im Berliner Renaissance-Theater mit auf eine emotionale Reise zwischen intimen Balladen und maximaler Energie. Begleitet von einer kraftvollen Liveband (Gitarre, Bass, Klavier, Schlagzeug) entsteht ein Konzertabend voller Charisma, cineastischer Klangwelten und empowernder Momente.

Das Konzert ist Teil der Reihe „Pride in Concert“ der queeren Tourismus- und Eventplattform Place2Be.Berlin, die zur Verlagsfamilie von L-MAG und Siegessäule gehört. Nach der erfolgreichen Premiere der Reihe in der Orangerie am Schloss Charlottenburg im vergangenen Jahr, geht das queere Sommerkonzert nun mit diesem ganz besonderen musikalischen Abend in die zweite Runde. Ein musikalischer Safe Space, in dem Community und Allys gemeinsam feiern können – voller Emotion, Nostalgie und moderner Pop-Euphorie.

Unterstützt vom Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf (Wirtschaftsförderung), der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und visitBerlin.

Berlin, Renaissance Theater, 13. Juli 2026, Einlass 19:00, Beginn 20:00, Tickets unter: renaissance-theater.de