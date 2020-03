Von Dana Müller

19.3.2020 - Während täglich neue politische Entscheidungen getroffen werden, um die Ausbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen, kommt der soziale Alltag zum Stillstand, und die Wirtschaft gerät ins Schwanken. Viele Bundesländer haben Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen: Schulen, Bibliotheken, Clubs und Kneipen, Unis und Volkshochschulen bleiben geschlossen, Gaststätten dürfen nur tagsüber geöffnet haben. Auch die Besuchszeiten in Krankenhäusern werden auf ein Minimum beschränkt. Ausgenommen bleiben weiterhin (und sollen auch in Zukunft!) Supermärkte, sowie Apotheken, Drogerien, Tankstellen, Banken, Poststellen, Friseure, Zeitungsverkauf und Buchhandel und weitere Geschäfte für den täglichen Bedarf.

Was ist mit kleinen Unternehmen und Freiberuflerinnen?

Die vielen zwischenzeitlichen Schließungen von mittelständischen und großen Unternehmen bedeuten für die Wirtschaft einen enormen Einbruch. Für sie hat das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) extra eine Hotline für Fragen zu „Auswirkungen des Coronavirus“ eingerichtet.

Doch was ist mit kleinen Betrieben, Kunstschaffenden und Freiberuflerinnen? Auch Buchautorinnen, Journalistinnen, Musikerinnen und Künstlerinnen geraten angesichts der hagelnden Absagen sämtlicher Veranstaltungen unter Druck. Während die Berliner Clubs bereits um Hilfe rufen, sind auch viele Freelancer aus der queeren Szene von enormen Einkommenseinbußen betroffen.

Deshalb unterstützt jetzt unter anderem das „Institut für Queer Theorie“ die Petition „Mit dem bedingungslosen Grundeinkommen durch die Coronakrise“ auf Change.org. Sie fordert eine Zahlung von 800-1200 Euro pro Person für sechs Monate - nicht als Kredit, sondern als Zuschuss. Rund 245.000 Unterschriften sind bereits erreicht.

Auch lesbische Projekte und Treffpunkte sind geschlossen

Von Schließungen betroffen sind auch lesbische Bars, Treffpunkte und Vereine, die seit Jahren eine engagierte und teilweise prekäre Arbeit leisten.

So musste die älteste Lesbenkneipe in Deutschland, das „La Gata“ in Frankfurt vorübergehend schließen. Die langjährige Betreiberin Ricky beklagt auf Facebook: „Ich kann ja nicht MONATELANG euren LA GATA TEMPEL zu lassen. Ich vermisse EUCH und freue mich, dass wir uns evtl. ,bald‘ wieder sehen dürfen/ können!“ Aber wann es soweit ist, bleibt vorerst unklar. In Berlin verkündet die Begine, seit 34 Jahren ein etablierter kultureller Treffpunkt, auf ihrer Webseite: „Alle Veranstaltungen und Gruppen müssen leider bis auf weiteres ausfallen.“ Bei den Berliner Butch BarFlys, einem ehrenamtlichen Partykollektiv, heißt es zur für Samstag geplanten Party: „Es wäre so schön gewesen, Euch endlich wieder zu sehen! Das Leben hat es anders entschieden.“

Auch geschlossen bleibt vorerst das Jugendzentrum des Netzwerks Lambda Berlin-Brandenburg, eine wichtige Anlaufstelle für queere Jugendliche. Der Berliner Sportverein Seitenwechsel kann derzeit keine Kurse durchführen. In München sagte die Lesbenberatungsstelle LeTRa alle öffentlichen Veranstaltungen ab. Und das RuT (Rad und Tat: Offene Initiative Lesbischer Frauen e.V.) in Berlin bleibt nur noch telefonisch und per Mail zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar.

Auch das für Pfingsten in Heidelberg geplante Lesbenfrühlingstreffen fällt aus, ebenso wie das Internationale Frauen Film Festival in Köln und das Pink Apple Filmfestival in Zürich und Frauenfeld, die beide neue Termine im Herbst 2020 anvisieren.

Die vielen Schließungen und Absagen haben sicher weitreichende gesellschaftliche Foglen. An wen wenden sich jetzt Lesben, die Beratung und Unterstützung brauchen?