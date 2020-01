Von Manuela Kay

16.1.2020 - Im Laufe eines Fernsehzuschauerinnenlebens hat wohl jede von uns schon den Film Das Boot mehrfach freiwillig oder unfreiwillig in seiner quälenden Länge gesehen. Nun gibt es im ZDF die gleichnamige Serie, in der ebenfalls eine deutsche U-Boot-Besatzung im Zweiten Weltkrieg im Mittelpunkt steht. Doch anders als im Über-Film des deutschen Regisseurs Wolfgang Petersen von 1981 gibt es in der Serie (die bereits Ende 2018 auf Sky lief) auch weibliche Figuren.

Denn zum U-Boot-Kriegsdrama im Atlantik spielt eine Parallelhandlung in der von Nazis besetzen französischen Hafenstadt La Rochelle. Hier steht die Elsässerin Simone Strasser (Vicky Krieps) im Mittelpunkt, die zunächst nazitreu bei der Gestapo einen Job als Übersetzerin annimmt. Durch ihren Bruder, der heimlich Kind und Liebesbeziehung mit einer jüdischen Frau hat, kommt Simone in Kontakt mit Widerstandskämpfern und deren Anführerin, der US-Amerikanerin Carla (Lizzy Caplan, Masters of Sex).

Und plötzlich beginnen sie zu knutschen

Schnell zweifelt Simone an den Zielen der Nazis und beginnt heimlich die Résistance zu unterstützen, sichtlich dazu angetrieben von der charismatischen Carla. Und dann – auch für die ausgefuchsteste Kritikerin völlig unerwartet – fangen Simone und Carla mitten in der Story, irgendwo zwischen Folge 3 und 4, an zu knutschen.

Und mehr noch: sie beginnen eine leidenschaftliche Liebesbeziehung, und es kommt heraus, dass beide Frauen tatsächlich lesbisch sind! Carla ist dabei die coole, morphiumsüchtige Anführerin der Widerstandsgruppe, während sich aber auch Simone vom dummen Blondchen hin zur raffinierten Spionin entwickelt.