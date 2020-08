Von Modest Adam Zapert

10.8.2020 - Trotz Platzregens versammelten sich gestern Abend vor dem Polnischen Institut in Berlin einige Hundert Teilnehmer*innen, um sich mit der LGBTI*-Community in Polen zu solidarisieren. Denn am Freitagabend hatte die Polizei in Warschau 48 Menschen in Gewahrsam genommen, die gegen die Festnahme von LGBTI*-Aktivist*in Margot protestierten. Dabei sei die Polizei ungewohnt brutal vorgegangen. Zeug*innen berichteten von einer regelrechten Hetzjagd.

Die trans* und nicht-binäre Aktivist*in Margot gehört zum Kollektiv „Stop Bzdurom“ (Stoppt den Unsinn), das sich mit Guerilla-Aktionen gegen Homopobie zur Wehr setzt, wie z.B. das Anbringen von Regenbogenfahnen an bekannten Statuen und Denkmälern in Warschau.

„Dieses Strafmaß ist völlig unverhältnismäßig“

Vor etwa zwei Wochen wurde Margot zu einer zweimonatigen Untersuchungshaft verurteilt, weil sie einen Van beschädigt haben soll, der mit LGBTI*-feindlichen Botschaften beschriftet wurde. Der „Pro-Life“-Van wirbt unter anderem gegen Abtreibung und sexuelle Aufklärung und diffamiert Homosexuelle als pädophile Gefahr für die Gesellschaft.

„Dieses Strafmaß ist völlig unverhältnismäßig in einer Demokratie, und ein solches Verhalten der Polizei wäre in einem funktionierenden Rechtsstaat nicht möglich. Wir verurteilen es aufs Schärfste und werden uns immer dagegen wehren,“ erklärt Urszula Bertin, eine der Veranstalter*innen der gestrigen Solidaritätskundgebung in Berlin im Gespräch mit unserem Schwestermagazin Siegessäule.

Sie und andere Aktivist*innen hatten via Facebook spontan zum Protest in Berlin aufgerufen. „Unser Team, das sind hauptsächlich Migrant*innen aus Polen. Obwohl wir alle hauptberuflich den unterschiedlichsten Dingen nachgehen, sind wir uns dahingehend einig, dass wir in solchen Situationen unsere Kräfte bündeln müssen. Ich bin froh, dass uns das gestern gelungen ist.“

Protest am Samstag in Warschau: