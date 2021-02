Zu den Langfilmen gehört Fellwechselzeit (D, 2021) von Sabrina Mertens über eine westdeutsche Kleinstadtfamilie in den 70er Jahren, in deren Leben ein düsteres Geheimnis ihrer Tochter eindringt, und 12 Hour Shift (USA, 2020) von Brea Grant über eine Krankenschwester, die in einen illegalen Organhandel in ihrer Klinik verwickelt ist und eine Doppelschicht überstehen muss, nachdem ihre Kusine eine Nieren-Lieferung vermasselt hat.

Queere Inhalte gibt’s im Kurzfilmprogramm „Cyber Horror – It’s Coming From Inside the Screen“: In Swipe Up, Vivian! (USA, 13 min.) von Hannah Welever finden zwei Frauen mit Platzangst dank einer Dating-App die Liebe. In Don’t Text Back (Kanada, 14 min.) von Kaye Adelaide/ Mariel Sharp wird eine Frau jedesmal von ihrer Halskette gewürgt, wenn sie auf ein misslungenes Tinder-Date nicht reagiert – ob ihr eine Energieheilerin helfen kann?

Und im zweiten Kurzfilmblock „Isolation Horror - Cabin Fever“ sorgt Nyt Kun Olet Minun/ Now That You’re Mine (Finnland, 37 Min.) von Petra Lumioska für Grusel: Aava will mit ihrer Freundin und ihrer Schwester ein entspanntes Wochenende im alten Sommerhaus der Familie verbringen. Aber bald kommen alte Erinnerungen hoch, die Aava gerne vergessen hätte...

Interessant klingt auch der Vortrag „Her Hunger: The Lesbian Vampire and Queer Immortality, Suicidality, and Codependency“ von Annie Rose Malamet, einer (selbstdefinierten) lesbischen Vampirin. Dieses Event ist kostenlos, die Filme und Kurzfilmprogramme kosten jeweils 6,66 Euro, den „All Access Pass“ fürs gesamte Festival gibt's für 45 Euro.

Und wer auf den Geschmack gekommen ist: Schon am Halloween-Wochenende soll's mit dem zweiten Teil des Festival weitergehen, dann wieder im gruselig-dunklen Kinosaal!

Final Girls Berlin Film Festival, 4.-7. Februar 2021 - das Programm und alle weiteren Informationen stehen hier.