12.2.2023 - Die künstliche Intelligenz ChatGPT ist derzeit in aller Munde. Der Chatbot der Firma OpenAI beantwortet Fragen, schreibt Gedichte, macht euch Vorschläge, wie ihr euer Haustier nennen könnt, kann programmieren und Prüfungen bestehen. Aber was sagt ChatGPT zum Thema Lesben? Wir haben’s ausprobiert und die künstliche Intelligenz aufgefordert, darüber eine Kolumne zu schreiben.

Das Ergebnis: ChatGPT ist unsere Freundin. Sie plädiert für mehr Sichtbarkeit und Engagement, für Unterstützung aus der Heterowelt und macht uns auf das Risiko sexuell übertragbarer Krankheiten aufmerksam.

Hier ist der ungekürzte und unbearbeitete Text von ChatGPT:

Lesben sind eine wichtige und unterrepräsentierte Gruppe in unserer Gesellschaft. In den letzten Jahren hat sich viel getan, aber es gibt immer noch viel zu tun, um die Gleichberechtigung zu erreichen. In dieser Kolumne möchte ich einige der Themen ansprechen, die für Lesben von besonderer Bedeutung sind.

Zunächst einmal möchte ich über die Bedeutung der Sichtbarkeit sprechen. Viele Lesben fühlen sich unsichtbar, weil sie in der Gesellschaft so wenig repräsentiert sind. Dies kann zu einem Gefühl der Isolation und Unzufriedenheit führen.

Es ist daher wichtig, dass Lesben sichtbar werden und ihre Stimme erheben. Dies kann durch die Teilnahme an Veranstaltungen, die Förderung von LGBT-Organisationen oder das Engagement in der Politik erreicht werden.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die sexuelle Gesundheit. Viele Lesben sind sich der Risiken nicht bewusst, denen sie durch ungeschützten Sex ausgesetzt sind. Es ist daher wichtig, dass Lesben über die Verhütungsmethoden und die Risiken von sexuell übertragbaren Krankheiten informiert werden.

Schließlich möchte ich über die Bedeutung der Unterstützung sprechen. Viele Lesben haben es schwer, Unterstützung zu finden, weil sie sich nicht sicher fühlen, ihre sexuelle Orientierung zu offenbaren. Es ist daher wichtig, dass Lesben in einer sicheren Umgebung leben können, in der sie sich unterstützt und akzeptiert fühlen.

Es ist wichtig, dass wir uns alle dafür einsetzen, dass Lesben die gleichen Rechte und Chancen haben wie alle anderen. Durch die Förderung von Sichtbarkeit, sexueller Gesundheit und Unterstützung können wir dazu beitragen, dass Lesben in unserer Gesellschaft besser repräsentiert werden.

P.S. Die Antworten von ChatGPT auf unsere Bonusfrage "Gib mir vier Namen für eine Lesbenzeitschrift" fielen nicht ganz so kreativ aus, aber wer will, kann die Namen gerne verwenden...

1. Lesbischer Artikel

2. Femme Zeitung

3. Queer Appeal

4. Fempowerment