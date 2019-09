Von Karin Schupp

4.9.2019 - Eine schottische Kleinstadt, 1952. Lydia (Holliday Grainger, Die Borgias) wurde kürzlich von ihrem Mann verlassen und bringt sich und ihren Sohn Charlie (Gregor Selkirk) mit ihrem Fabrikjob nur mit Ach und Krach durch. Währenddessen kehrt die Ärztin Jean (Anna Paquin, True Blood) nach vielen Jahren in ihr Elternhaus zurück und übernimmt die Praxis ihres verstorbenen Vaters.

Beide sind Außenseiterinnen in ihrem streng katholisch-konservativen Städtchen: Die Solidarität für Lydia, zudem eine „Zugereiste“, hält sich sehr in Grenzen, und über Jean, die als Jugendliche von ihrem Vater rausgeworfen wurde, wird gar nicht mal so leise getuschelt, dass sie eine „Dreckslesbe“ sei.

Die Chemie zwischen Grainger und Paquin stimmt

Lydia lernt Jean über Charlie kennen, der nach einer ärztlichen Behandlung Gefallen an deren Bienenstöcken gefunden hat und zu einem regelmäßigen Gast in Jeans Garten wird. Aus distanzierter Bekanntschaft wird eine Freundschaft - und aus Freundschaft wird mehr, nachdem Mutter und Sohn, inzwischen wohnungslos geworden, bei Jean eingezogen sind.

Die Chemie zwischen Grainger und der bisexuellen Oscar-Gewinnerin Paquin stimmt, die unterdrückten Gefühle ihrer Charaktere, ihre vorsichtige Annäherung und ihr Glück, als sie endlich zueinander finden, sind prickelnd, leidenschaftlich und berührend zugleich.

Homophobe Eskalation statt Honeymoon

Ein langer Honeymoon ist dem verliebten Paar aber trotz ihres Versteckspiels, zu dem vor allem die - aus Erfahrung - panische Jean auch Charlie verdonnert, nicht vergönnt. Allzu schnell tritt Lydias aggressiver Ex (Emun Elliott) auf den Plan, und der Film eskaliert in eine Explosion aus Homophobie, Sexismus und Gewalt, in die - in einer Nebenhandlung - noch eine brutale Zwangsabtreibung hineingemixt wird.