Deutschland: Die Berliner Malerin Sarah Schumann (12.8.1933-3.7.2019) stirbt am 3. Juli friedlich in ihrem Mittagsschlaf. Die feministische Künstlerin gilt als eine der wichtigsten Vertreterinnen der Nachkriegsmoderne, ihre Bilder hängen unter anderem im Museum of Modern Art in New York. Schumanns langjährige Lebensgefährtin, die im Oktober 2017 verstorbene Autorin Silvia Bovenschen, hatte sie in ihren letztem Roman Sarahs Gesetz (2015) verewigt.

Frankreich/ Welt: Die USA verteidigen ihren Fußball-WM-Titel, und Megan Rapinoe wird dank ihres Auftretens auf und neben dem Platz zur Frau, Lesbe und Fußballerin des Jahres (wir berichteten). Nach dem gewonnenen Finale outet sich ihre Teamkollegin Kelley O’Hara, indem sie am Spielfeldrand ihre Freundin küsst, und während des Turniers verlobt sich die australische Ex-Nationalspielerin Sarah Walsh (übrigens eine Ex von Rapinoe), die als TV-Kommentatorin vor Ort ist, mit ihrer Freundin Toni Knowlson.

Neuseeland: Die Fußballnationalspielerin Katie Duncan ist nach der WM rechtzeitig zur Geburt ihrer Tochter Nadia Cherie am 30. Juli zu Hause (K-Word #313). Mit ihrer Frau Priscilla Duncan, die früher ebenfalls für die „Football Ferns“ spielte, ist sie seit über zwölf Jahren liiert und seit 2014 verheiratet.

Russland: Die bisexuelle LGBTI-Aktivistin und Bürgerrechtlerin Jelena Grigorjewa wird am 21. Juli in der Nähe ihrer Wohnung in St. Petersburg erstochen. Die 41-Jährige hatte zuvor Morddrohungen erhalten und bei der Polizei angezeigt. Nach der Verhaftung eines Bekannten der Toten wird die Tat zunächst zu einem privaten Streit erklärt, einige Tage später gesteht ein zweiter Mann den Mord: Grigorjewa habe seine Avancen abgelehnt und ihn als „Loser“ beleidigt. Einen homophoben Hintergrund schließen die Behörden zum Unmut der LGBTI-Community aus.

August: