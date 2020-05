25.5.2020 - Der Berliner Verlag Krug & Schadenberg wurde im Rahmen des Deutschen Verlagspreises 2020 mit einem Gütesiegel und 20.000 Euro ausgezeichnet.

Damit gehören die Verlegerinnen Andrea Krug und Dagmar Schadenberg zu den 60 Verlagen, die für ihre „hervorragende Arbeit“ belohnt wurden. Die drei mit 60.000 Euro dotierten Hauptpreise gingen an die Verlage DOM publishers, Liebeskind und Matthes & Seitz Berlin.

Bei Krug & Schadenberg, 1993 in Berlin gegründet, erscheinen Romane, Krimis, Sachbücher und Ratgeber „für Lesben und frauenliebende Frauen“, etwa die Sexratgeber „Sie liebt sie“ und „Tantra für Genießerinnen“, Leslie Feinbergs „Stone Butch Blues – Träume in den erwachenden Morgen“, Sarah Waters‘ „Die Muschelöffnerin“ und - ganz neu im Programm - Ahima Beerlages „Riss in der Zeit“.

Der Deutsche Verlagspreis, der die „wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit kleiner, unabhängiger Verlage in Deutschland“ stärken soll, wurde in diesem Jahr zum zweiten Mal von Kulturstaatsministerin Monika Gütters verliehen.

Beworben hatten sich 334 Verlage, die Gewinner wurden von einer unabhängigen Jury unter Vorsitz der Germanistin und Literaturkritikerin Insa Wilke ausgewählt.

Die eigentlich für heute in München geplante Verleihung musste aufgrund der Corona-Beschränkungen abgesagt werden.