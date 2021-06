17 Jahre nachdem The L Word (ab 2004) von den USA aus die Welt erobert hat, dackelt nun das deutsche Fernsehen hinterher. Und ja, das ist kein Scherz! Loving Her ist Deutschlands erste lesbische Serie (ab 1. Juli in der ZDF-Mediathek). Das muss man wiederholen, weil daraus eine große Verantwortung wächst.

„Wir wollen keine Community enttäuschen“

Das jedenfalls findet Banafshe Hourmazdi, die die Hauptfigur Hanna verkörpert. „Wenn wir jetzt eine lesbische Serie produzieren und Menschen repräsentiert werden, die vorher kaum oder wenig repräsentiert wurden, denken wir als ganzes Team: Wir wollen keine Community enttäuschen“, sagt sie im L-MAG-Interview (unser komplettes Interview mit Banafshe steht im aktuellen L-MAG, hier erhältlich).

Die neue ZDF-Miniserie ist eine Adaption der niederländischen Serie Anne+ und kommt kurz nach der ersten Schwulenserie All You Need, die in der ARD-Mediathek abrufbar ist. Tatsächlich aber ist Loving Her keine lesbische Variante von All You Need, denn Erzählform und Chronologie unterscheiden sich völlig. Während All You Need vier Hauptfiguren hat, dreht sich bei Loving Her im Grunde alles um die Eine.