3. Melissa Etheridge: „Come to My Window“ (1993)

Sie gehört zum Lesbenklischee wie das Karohemd und der Kurzhaarschnitt: Kein Wunder, dass bei ihr so manche Junglesbe die Augen verdreht - aber wir Alten hatten damals ja nichts anderes! Der Song stammt vom erstem Album nach Melissas öffentlichen Coming Out, und die Zeilen „I don't care what they think./ I don't care what they say./ What do they know about this love, anyway?“ beziehen sich zwar nicht darauf, wie sie damals erklärte, sprechen aber bis heute vielen queeren Frauen aus der Seele.