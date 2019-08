6. Katey Brooks: „All of Me“

Die britische Musikerin (die Blonde im Clip) wurde zu diesem Song durch das Hin und Her mit ihrer Ex inspiriert. „Als es an das Video ging, sah ich mich mit jemandem einen Walzer tanzen“, sagte sie der Webseite After Ellen. „Vielleicht weil sich die Nähe und Distanz in Beziehungen, das Lernen zu lieben und loszulassen, manchmal wie ein Tanz anfühlt.“ Der Song stammt von Brooks‘ aktuellem Album „Revolute“.