BONUS-TRACK:

Chappell Roan: „The Giver“

Leider noch ohne Video, aber die lesbische Senkrechtstarterin hat dennoch eine lobende Erwähnung verdient: „I get the job done“, singt sie im Refrain des fröhlichen Countrysongs und meint damit: die sexuelle Befriedigung einer Frau. Das gelingt ihr nämlich sogar blind besser als jedem Mann: „And other boys may need a map/ But I can close my eyes/ And have you wrapped around my fingers like that.“ Denn schließlich weiß nur eine Frau, wie man eine Frau richtig behandelt: „Well, only a woman knows how to treat a woman right.”