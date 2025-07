3. Renée Rapp: „Mad“

Die lesbische Popqueen hält die schlechte Laune ihrer Freundin für eine Zeitverschwendung, denn: „We could have been having sex / You could have been gettin’ head.” Wieso sie deswegen das ganze Hotelzimmer zertrümmern muss, bleibt unklar, aber der Beziehungsharmonie scheint’s zuträglich zu sein. In der Rolle der genervten Freundin: die queere Schauspielerin Alexandra Shipp (Barbie).