6. Stefanny Moreno: „Amantes“

Auch hier geht’s um eine Loverin, die einen Boyfriend hat – aber mit expliziterem Text. „Er nimmt dich einfach nicht so, wie ich dich nehme“, singt die in Spanien lebende Kolumbianerin (die mit Agatha Pher, DJ aus Barcelona, zusammen ist) und: „Gestern sah ich dich mit diesem Typen und dachte daran, wie geil du mich gemacht hast, als du ihm gesagt hast, dass du bei einer Freundin warst. Dein Handy ging nicht an und du schliefst – auf mir.“