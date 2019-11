Von Karin Schupp

3.11.2019 - Seien wir ehrlich: Von manchen Filmen bleiben uns vor allem die lesbischen Liebesszenen in Erinnerung, andere Filme halten wir sogar nur deswegen durch. Und von Zeit zu Zeit gibt es eine Produktion, bei der alles stimmt und der Sex noch als Sahnehäubchen mit Kirsche dazukommt.

Wir haben an die richtigen Stellen vorgespult und präsentieren die zehn heißesten lesbischen Sexszenen aus Spielfilmen - in keiner bestimmten Reihenfolge: Euren persönlichen, ähem, Höhepunkt müsst ihr schon selber finden!

Anmerkung 1: Nicht alle erwähnten Szenen sind im Internet zu finden und wenn ja, fordert das prüde YouTube oft, dass ihr euch anmeldet.



Anmerkung 2: Die Filme gibt's bei diversen Streamingdiensten, wenn nichts anderes dabei steht.

Women Love Women - If These Walls Could Talk 2 (USA 2000, Regie: Anne Heche)

Sharon Stone und Ellen DeGeneres (in ihrer ersten Hauptrolle seit ihrem Coming Out 1997) spielen ein Paar mit Kinderwunsch – und zeigen, dass es auch nach jahrelanger Beziehung nicht beim Kuscheln bleiben muss. Von der Bettszene musste DeGeneres erst von ihrer damaligen Freundin Anne Heche, die Regie führte, überzeugt werden: „Sie sagte: ‚Welche andere Lesbe auf diesem Planeten würde sagen: Ich will keine Liebesszene mit Sharon Stone spielen?‘“, erzählte sie damals der New York Times.