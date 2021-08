10. No Angels: „Still in Love with You“

Okay, Deutschlands erfolgreichste Girlband ist zu drei Viertel hetero, aber in der Neuauflage ihres Hits von 2002 nehmen der heiße Flirt zwischen Lucy Diakovska und ihrer Tanzpartnerin so viel Raum ein, dass das Video seinen Platz hier verdient hat. Extrapunkte gibt’s dafür, dass sie und Marcella de Souza sich bei den Dreharbeiten ineinander verliebt haben. Noch schöner wäre nur gewesen, wenn die Band sich das Video schon damals getraut hätte, immerhin war Lucy in den Nullerjahren eine der wenigen offen lesbischen Promis in Deutschland.