7.2.2023 - In welchen Ländern leben queere Menschen am gefährlichsten? Und wo lässt es sich für LGBTQ am sichersten leben? Die britische SEO-Agentur Reboot nahm über 160 Staaten unter die Lupe und wertete die jeweiligen Daten aus zehn Kategorien aus, darunter die gesellschaftliche Akzeptanz von Homo- und Transsexualität, Ehe-Öffnung, Adoptionsgesetze und die Diskriminierung im Job und bei der Wohnungssuche.

Streng genommen geht es hier also eher um die Lebensqualität für queere Menschen als um ihre Sicherheit im engeren Sinne, auch wenn die Unversehrtheit in homophoben Ländern natürlich in der Regel viel stärker gefährdet ist.

Deutschland erst auf Platz 15

Das Ergebnis: Am sichersten ist es für LGBTQ in Europa – neun der Top 10-Länder liegen dort. An der Spitze steht Island mit beeindruckenden 9,97 von 10 möglichen Punkten, gefolgt von Niederlande, Norwegen, Schweden und Kanada, dem Spitzenreiter unter den außereuropäischen Ländern.

Deutschland schaffte es nicht in die Top 10, sondern mit 9,66 Punkten nur auf Platz 15 (gleichauf mit Frankreich und Irland) – ein höherer Wert für die soziale Akzeptanz von LGBTQ würde hier den Unterschied machen: mit 7,73 Punkten ist er noch ausbaufähig.