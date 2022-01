3. Fletcher, „girls girls girls“

Der Song, der am „International Lesbian Day“ am 8. Oktober erschien, sampelt zwar Katy Perrys berühmte Zeile „I kissed a girl and I liked it“, geht aber über den dort besungenen heterosexuellen Partyspaß weit hinaus: „I told my Mom it’s not a phase cause/ I kissed a girl and I liked it/ Sipped her like an old fashion/ I kissed a girl and she liked it/ It’s better than I imagined.“ Fletchers aktueller Song „Cherry“, den sie mit ihrer lesbischen Kollegin Hayley Kiyoko veröffentlichte, ist übrigens das Prequel zu „girls girls girls“, wie die queere US-Sängerin erklärte.