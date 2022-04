9. Master of None (USA, 2021), Staffel 3, 5 Folgen

Worum geht’s? In den ersten beiden Staffeln der Serie von Aziz Ansari spielt Denise (Lena Waithe) nur eine Nebenrolle (abgesehen von der Emmy-preisgekrönten Folge 2.08, „Thanksgiving“, die ihre Coming Out-Story erzählt). In Staffel 3 aber, die eher wie ein Serien-Spinoff daherkommt, stehen Denise und ihre Frau Alicia (Naomi Ackie) im Mittelpunkt. Das Ehepaar wohnt entspannt in einem Häuschen auf dem Land, bis ihre Liebe sehr auf die Probe gestellt wird... Sehr entschleunigt erzählte Serie mit einem ungewöhnlichen Happy End (unsere Serienkritik).

Fun Fact: Waithe, die die Drehbücher zusammen mit Serienschöpfer Ansari schrieb, gehört zu den Top-Producerinnen und -Autorinnen Hollywoods und schreibt meistens lesbische Hauptcharaktere in ihre Serien, etwa in Twenties (noch nicht in Deutschland). In der zweiten Staffel von The L Word: Generation Q ist sie in einer Gastrolle zu sehen.

Wo? Netflix