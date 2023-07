Von Karin Schupp

16.7.2023 - Fußballclubs sind und waren schon immer auch lesbische Kontaktbörsen – von der Kreisklasse bis zum Nationalteam, wie schon die über sechsjährige Beziehung zwischen Martina Voss-Tecklenburg und Inka Grings in den Neunzigern bewies. Die wurde allerdings erst Jahre nach der Trennung der heutigen Nationalcoachs bekannt, während heute viele Fußballerinnen nicht zögern, ihre Liebste öffentlich zu zeigen.

Auch ohne das verletzungsbedingt fehlende Superstar-Couple Beth Mead (ENG) und Vivianne Miedema (NED) stehen bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli – 20. Aug.) mindestens neun Pärchen auf dem Platz, davon sechs länderübergreifende – hier stellen wir sie vor.

Anm.: Aufgenommen wurden nur Paare, die öffentlich über ihre Beziehung sprechen und/ oder in ihren sozialen Medien entsprechende Fotos posten - sonst wäre die Liste länger!

Zum Turnier-Start findet ihr auf l-mag.de auch wieder unsere traditionelle Übersicht über alle offen lesbischen und queeren Spielerinnen der WM - so viel sei schon verraten: in diesem Jahr ist eine Rekordzahl am Start!

1. Sam Kerr (AUS) & Kristie Mewis (USA)

Australiens Superstar und die US-Spielerin lernten sich 2020 nicht etwa beim Fußball kennen, sondern via Instagram - erst nach Monaten trafen sie sich persönlich und führen seitdem eine Fernbeziehung zwischen London und New York. Beide waren zwar offen lesbisch, outeten sich aber erst nach Monaten als Paar, solange sie noch nicht wussten, „ob es was Ernstes wird“ (Kerr). Erst nach ihrem Match um Bronze bei den Olympischen Spielen 2021 – hier sah das TV-Publikum, wie die Siegerin Mewis die Verliererin Kerr auf dem Platz liebevoll tröstete - begannen sie, Pärchenbilder zu posten (Foto: s. oben).

2. Viola Calligaris (SUI) & Sandie Toletti (FRA)