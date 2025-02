Von Annabelle Georgen

17.2.2025 - Leela Vargheseund Emma Hough Hobbs beschreiben sich selbst as „huge lesbians“ und zeigen bei der 75. Berlinale (noch bis 23. Feb.) ihren Debütfilm Lesbian Space Princess. In diesem urkomischen, schrillen Animationsfilm geht es um die junge Prinzessin Saira vom Planet Clitopolis, die sich im All auf die Suche nach ihren gekidnappten Ex-Freundin macht. Lesbian Space Princess ist kein cheesy, romantischer Film, sondern die empowernde Odyssee einer Selbstfindung. Wit trafen die beiden jungen australischen Filmmacherinnen zum Interivew.

L-MAG: Wie kam die Idee zustande, einen lesbischen Animationsfilm zu machen ?

Leela Varghese: Lesbian Space Princess ist der Film, von dem wir uns wünschten, dass es ihn gäbe, der aber nie gemacht wurde. Stimmen wie unsere als Lesben bekommen selten die Chance, Animationsfilme für Erwachsene zu machen, und Figure wie unsere sind in diesem Bereich ebenso selten. Also haben wir beschlossen, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und etwas Lustiges, Campes und Herzliches zu schaffen, das unserer Meinung nach für unser Publikum fehlte. Der Titel des Films fiel zuerst Emma ein – für mich klang es wie ein Scherz, aber für sie nicht. Wir haben so viel von uns selbst in die Geschichte einfließen lassen, nicht zuletzt unsere eigenen Ängsten und Unsicherheiten. Der Film ist eine Mischung aus unseren verschiedenen Skills und Leidenschaften: Emmas Liebe zur Animation und zu Genre-Filmen und meine Liebe zu Comedy, Musik und Performance.

Am Anfang des Films wird die Princessin Saira von ihrer selbstverliebten Freundin Kiki verlassen. Bald hört sie aber wieder von ihrer Ex, nachdem sie von einer Gruppe von Space Incels, den Straight White Maliens, entführt wurde. Saira beschließt, sie zu retten, und begibt sich auf eine intergaylaktische Reise. Bei dieser Suche wird sich die schüchternde, von Angststörungen geplagte Anti-Heldin stark verändern...

L.V.: Im Film geht es darum, aus der Blase, in der man aufgewachsen ist, herauszutreten und neue Leute zu treffen. Dann merkt man, dass man der Welt so viel mehr zu bieten hat, als man vielleicht glaubte. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber Saira lernt, wie wichtig es ist, sich selbst zu lieben. So oft suchen wir Bestätigung von den Menschen um uns herum, obwohl die stärkste Form der Bestätigung aus sich selbst kommt. Aber selbst wenn wir einen Film darüber gedreht haben, kämpfen wir trotzdem jeden Tag damit. Wichtig ist jedoch, dass man sein Bestes gibt.