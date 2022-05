Die queerfreundlichsten Städte in Europa 2022 Für Kurztrips ist London die LGBTQ-freundlichste Großstadt Europas! Neben Berlin auf Platz 2 landete in dem Top 50-Ranking einer Urlaubs-Webseite nur noch eine weitere deutsche Stadt in den Top Ten.

31.5.2022 - London, Berlin und Hamburg sind die drei LGBTQ-freundlichsten Großstädte Europas für Urlauber:innen – zumindest laut einem aktuellen Ranking von 50 Städten, das die Urlaubs-Webseite Holidu anhand von fünf Kriterien erstellte: Anzahl queer-freundlicher Bars (laut Google Maps), Häufigkeit der mit „Pride” verbundenen Instagram-Hashtags für jede Stadt, der aktuelle Stand der LGBTQ-Gleichstellung im jeweiligen Land, die Erreichbarkeit mit Bussen, Zügen und Flügen und der Durchschnittspreis für eine Unterkunft. Aufgrund dieser Werte wurde London mit deutlichem Abstand Spitzenreiter. Die britische Hauptstadt punktet vor allem mit seiner LGBTQ-freundlichen Kneipendichte – ca. 90 –, der höchsten Zahl an Hashtags (#pridelondon und #londonpride) und guter Erreichbarkeit, Abzüge gab’s allerdings bei den Übernachtspreisen: durchschnittlich 289 Euro kostet eine Ferienunterkunft pro Nacht. Nur zwei deutsche Städte in den Top 10 Für knapp die Hälfte (140 Euro) lässt sich in Berlin übernachten, das auch in Sachen Kneipen-Infrastruktur Platz 2 eroberte: Hier locken nach Holidu-Zählung 60 Bars. Ein wenig überraschend steht Hamburg auf Platz 3 – während die selbst ernannte queere Hauptstadt Köln sich - trotz recht günstiger Übernachtungspreise - mit Platz 17 begnügen muss und sich damit noch hinter München (Platz 11) und fast gleichauf mit Frankfurt/M. (Platz 18) einsortiert. In den Top 10 landeten neben den Hauptstädten Amsterdam, Paris, Madrid und Rom auch Mailand, Städte Manchester und Brighton. Echte Überraschungen bietet die Liste nicht, außer vielleicht dass die holländischen Städte Almere, Nijmegen und Breda noch knapp in den Top 30 der 50 erhobenen Orte stehen und damit Stuttgart, Zürich und die schwule Hochburg Sitges überrunden - vielleicht ein Geheimtipp?! Inwieweit die Städte auch für lesbische Besucherinnen interessant sind, geht aus den Werten leider nicht hervor. Da hilft nur: Selbst entdecken! Das komplette Ranking findet ihr hier.

London Pride, 2. Juli 2022 Berlin: Lesbisch-schwules Stadtfest, 16./17. Juli 2022 Dyke March, 22. Juli 2022 CSD Berlin/ Berlin Pride, 23. Juli 2022 Hamburg: Pride Week, 30. Juli – 7. Aug. 2022 Dyke March, 5. Aug. 2022 CSD Hamburg, 6. Aug. 2022 Amsterdam: Pride Week, 30. Juli – 7. Aug. 2022 Canal Parade, 6. Aug. 2022 Paris Pride, 25. Juni 2022