5. Gewalt gegen Lesben war leider auch 2019 immer noch ein Thema. Vor allem zwei Fälle aus London und Amsterdam sorgten für Betroffenheit und Wut: „Lesbenpaar in Amsterdam verprügelt“ (7. Aug.) und „‘Keine Angst, queer sichtbar zu sein‘ - Londoner Lesbenpaar lässt sich nach homophobem Überfall nicht einschüchtern“ (11. Juni). Die jugendlichen Täter in Großbritannien wurden im Dezember zu milden Jugendstrafen verurteilt .

In „Homo- und transphobe Hasskriminalität gestiegen“ (6. Feb.) berichteten wir davon, dass auch in Deutschland die Zahl der Gewalttaten gestiegen ist. Und in „Lesbenfeindliche Gewalt sichtbar machen“ (22. Aug.) interviewten wir die Gewaltexpertin Constance Ohms über die Ursachen, die Folgen und die Frage, wieso Lesben nach homophoben Angriffen seltener zur Polizei gehen.

4. The L Word: Nach zweieinhalb Jahren Vorlauf startete die lang ersehnte Fortsetzung von The L Word: Generation Q im Dezember endlich im US-Fernsehen (bei uns dauert's voraussichtlich noch ein paar Monate). Wir fragten schon im April „Was machen eigentlich die The L Word-Stars?“ und loteten aus, wie gut stehen die Chancen auf eine Rückkehr ihrer Charaktere stehen (ein Update stand letzte Woche in K-Word #333). Und als Ende August der allererste Trailer des Reboots mit dem neuen Untertitel Generation Q erschien, bekamt ihr von uns „10 Antworten, die uns der neue The L Word-Trailer gibt (und einige offen Fragen)“