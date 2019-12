Platz 17: Caitlin Stasey (29), bekannt aus der australischen Dramedy Please Like Me und – in einer lesbischen Rolle – der Anwaltserie For the People. Identifiziert sich als lesbisch, auch wenn sie mit einem Mann, dem Schauspieler Lucas Neff, (in einer offenen Ehe) verheiratet ist.

Platz 16: Jasmin Savoy Brown (25), bekannt aus The Leftovers (Staffel 2+3) und der Anwaltserie For The People. Bezeichnet sich als „Mitglied der LGBT-Community“, lernte ihre Lebensgefährtin, die Produktionsassistentin Camille Killion, am The Leftovers–Set kennen.

Platz 15: Maisie Richardson-Sellers (27), bekannt aus The Originals (Staffel 2) und der Superheldenserie Legends of Tomorrow (seit Staffel 2); machte nie ein Geheimnis daraus, dass sie - seit Ende 2016 - mit der Musikerin Clay zusammen ist.