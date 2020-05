IWWIT hatte bereits am Anfang der Corona-Krise den Hashtag #Wirfürqueer ins Leben gerufen, um auf Soliaktionen und Hilfsangebote für die queere Community hinzuweisen. „Corona begann, uns alle zu betreffen“, sagt Tim Schohmann, Kampagnenleiter von IWWIT. „Mit diesem Event wollen wir ganz bewusst auch über unseren eigenen Tellerrand schauen. Unsere Aufgabe bei IWWIT ist ja Präventionsarbeit für Männer, die Sex mit Männern Sex haben. Hier geht es jetzt aber darum, queere Strukturen abzubilden.“

Solidarität mit Polen, Ungarn und Uganda

Daneben gibt es noch weitere virtuelle Veranstaltungen zum IDAHOBIT: So plant der LSVD-Bundesverband heute eine Online-Konferenz (ab 18 Uhr auf der Facebook-Seite des LSVD), bei der Alfonso Pantisano aus dem Vorstand mit LGBTI*-Aktivist*innen u. a. aus Polen, Ungarn und Uganda reden wird.

In den genannten Ländern hat die Homophobie und die Hetze gegen LGBTI* traurige Höhepunkte erreicht: In Polen hatten sich in den letzten Monaten um die 100 Städte und Gemeinden zu „LGBTI-freien“-Zonen ausgerufen (wir berichteten), in Ungarn soll ein Gesetz verabschiedet werden, dass es trans* und inter* Personen unmöglich macht, ihren Geschlechtseintrag und ihren Vornamen zu ändern, und in Uganda wird immer wieder über die Einführung der Todesstrafe für Homosexuelle diskutiert.

„Haltet zusammen! Haltet durch! Füreinander! Miteinander“



Zudem ruft der LSVD dazu auf, ein Foto von sich mit eigener Botschaft zum IDAHOBIT unter dem Hashtag #MutigGegenHass in den sozialen Netzwerken zu posten. Hier gibt es eine Vorlage für ein Schild!

Eine Aktion mit Foto-Botschaften hat auch der CSD Augsburg ausgerufen (Infos), in Stuttgart wird ab 17 Uhr live und online zur Lage von LGBTQ-Menschen weltweit und zum gesellschaftlichen Klimawandel diskutiert (Infos). Der LSVD Sachsen ruft zu einer Solidaritätsaktion gegen LSBTI-Feindlichkeit in Polen auf. Konkret werden die über 300 deutsche Städte und Gemeinden, die eine Partnerschaft zu Polen pflegen, um Solidarität mit polnischen Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen aufgefordert.

„Haltet zusammen! Haltet durch! Füreinander. Miteinander. Am IDAHOBIT* und darüber hinaus!“, heißt es in einer Grußbotschaft, die der queere Verein vielbunt e.V. in Darmstadt heute veröffentlichte: