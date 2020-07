Von Sarah Stutte

2.7.2020 - Die britisch-isländische Band Dream Wife formierte sich 2014 in Brighton – von Leadsängerin Rakel Mjöll, Gitarristin Alice Go und Bassistin Bella Podpadec zunächst als einmalige Kunstperformance gedacht, die den Status Quo ihrer Universität, an der alle drei Bildende Kunst studierten, in Frage stellen sollte. Beim Uniprojekt blieb es zum Glück nicht. 2018 erschien ihr Debütalbum, und in der Folge tourten die drei Frauen mit Bands wie Garbage, Sleigh Bells und The Kills.

Nicht ohne Grund war der Song „F.U.U.“ von ebendieser Platte auch in der 6. Staffel von Orange is the New Black zu hören. Denn die Frauenband erhebt konsequent die Stimme für die LGBTQ+-Community und setzt sich für die Rechte von Frauen, queeren und nichtbinären Menschen ein. Dabei legt sie ein besonderes Augenmerk auf die Musikindustrie, in der die Quote weiblicher Akteure immer noch erschreckend gering ist.

Bei bloßen Lippenbekenntnissen bleibt es dabei nicht. Rakel, Alice und Bella setzen um, was sie predigen. Davon überzeugen kann man sich nicht nur auf ihrem neuen Album „So When You Gonna...“ (erscheint am 3. Juli), das nach punkigem 80er-Jahre-Sommer tönt und unter dessen Oberfläche es brodelt, sondern auch im Interview mit L-MAG.

Wie geht's euch gerade? Was macht ihr während dieser Monate, in denen ihr nicht auftreten könnt?

Alice: Wir gärtnern zurzeit fleißig (lacht). Daneben verbringen wir viel Zeit miteinander, spielen zusammen und tüfteln an neuen Songs. So verarbeiten wir die Krise und fragen uns gleichzeitig, ob die Musik es durch unsere offenen Fenster und über unsere Hausmauern hinweg schaffen wird oder in unseren vier Wänden einfriert.

Auf eurem neuen Album „So When You Gonna...“ handelt ein Song von dieser verrückten Zeit. „Hasta la Vista“ ist ein Abschied von dem, was man bis anhin kannte, oder?

Bella: Ja, es gibt viele Parallelen zur aktuellen Situation. Der Song war einer der ersten, den wir schrieben, als wir nach unserer 18-monatigen Debütalbum-Tour mit 200 Shows zurück nach London gekommen sind. Die Dinge um uns herum hatten sich geändert und wir auch. Enge Beziehungen sind auseinandergefallen, andere entstanden. „Hasta la Vista“ war eine Art Bestandesaufnahme. Ein Innehalten, sich umschauen und wahrnehmen, was man sieht.

Rakel: Es geht darum, dankbar zu sein für das, was war und gleichzeitig zu akzeptieren, was heute ist. Dass Veränderungen passieren, ist vermutlich das einzige, worauf man sich ganz sicher verlassen kann. Den Song gerade jetzt zu veröffentlichen, erscheint uns richtig.

Was für eine Botschaft wolltet ihr mit dem Album-Titel vermitteln?

Bella: Dass du endlich tust, wovon du immer gesagt hast, dass du es tun wirst und es bis jetzt noch nicht getan hast (lacht). Es ist sowohl eine Herausforderung als auch eine Einladung, diese eine Sache endlich umzusetzen.

Alice: Die Art von kompromissloser Haltung, die den Rationalisten in dir ausschaltet und die Emotionen umarmt. Brich mit den eigenen Erwartungen und fang an, wirklich an dich selbst zu glauben. Die Message ist – nicht nur im Titelsong, sondern auch in einem Song wie „Sports!“ – das Leben bei den Hörnern zu packen. Zieh durch, halte nichts zurück und erfinde keine Ausreden.

Es heißt, das zweite Album sei immer das schwerste, habt ihr das auch so empfunden?

Alice: Überhaupt nicht. Für mich ist das ein Klischee, dass das zweite Album so knifflig sein soll und einer Band erst ihre Identität gibt. Dass dir ein größeres Team zur Seite steht, du aber weniger Zeit und dadurch mehr Druck hast. Das war bei uns alles nicht der Fall. Für uns hat sich durch das zweite Album die Chance geboten, etwas ins Rollen zu bringen und Dinge auszuprobieren, die wir schon lange ausprobieren wollten. Wir können dadurch unsere Skills als Live-Band verfeinern und gleichzeitig eine neue, popsensiblere Facette unserer Musik zeigen. Es war aufregend, nicht nur im Songwriting neue Wege zu beschreiten, sondern auch im Studio, in der Zusammenarbeit mit unserer Produzentin Marta Salogni, die unsere Ideen wirklich verstanden hat und sie richtig kanalisieren konnte.

Bella: Wir haben als Band zum ersten Mal richtig viel Zeit in einem Studio verbracht. Beim ersten Album dauerten die Aufnahmen nur eine Woche. Ich fand es toll, mich wirklich dem Schreiben widmen zu können. Dadurch schienen alle kreativen Ideen auf ekstatische Weise nur so aus meinem Herz und meinem Kopf herauszufliessen.

Apropos Songwriting. Eure Texte haben es thematisch in sich. In „Temporary“ geht es um Fehlgeburt und in „After the Rain“ um Abtreibung. Ist der Blickwinkel von Musikerinnen auf solche spezifisch weiblichen Themen ein anderer?

Rakel: Ja, ich denke schon. „Temporary“ spiegelt vor allem die Scham, die einer Abtreibung anhaftet und diesen endlos erscheinenden Schmerz, den man durchleidet. Doch der Song erzählt auch von der Hoffnung, solche Herausforderungen bestehen zu können.

Bella: Wir können uns sicher besser in solche Erlebnisse einfühlen. Frauen sollten ihre eigenen Geschichten erzählen. In ihrer Stimme liegt eine Kraft, die von einer tiefen Erfahrung und einem tiefen Verständnis herrührt.

Für euer Album habt ihr mit einem komplett weiblichen Team zusammengearbeitet. War das von Anfang an so geplant oder hat sich das so ergeben?

Alice: Wir haben uns mit verschiedenen Produzenten getroffen. Dann sind wir Marta Salogni begegnet, die schon für Künstlerinnen wie Björk oder FKA Twigs gearbeitet hat und es war, als würde sich der Nebel lichten. Vom ersten Tag an war sie sehr interessiert an einem Austausch und wollte uns nicht ihren Stempel aufdrücken. Sie hat den Songs erlaubt, zu wachsen. Es hat sich einfach richtig angefühlt, mit ihr zu arbeiten. Damit haben wir auch umgesetzt, was wir predigen. Der Anteil von Frauen in der Musikproduktion liegt bei weniger als 5%. Uns ist es wichtig, unsere Schwestern in unserem Sinne zu unterstützen.