Berlin: lonely hearts

Die Künstlerin Irène Mélix hat über 800 Kontaktanzeigen von Lesben und Queers gesammelt, die sie in historischen Zeitschriften, queeren Archiven und auf Online-Plattformen in aller Welt fand: Sie erzählen von den Sehnsüchten der anonymen Liebessuchenden, aber auch ihrem Leben, ihrer ökonomischen Lage und und ihren Diskriminierungserfahrungen und füllen damit eine Leerstelle in der queeren Geschichtsschreibung, die allzu oft lesbische Frauen ignoriert. Mélix lässt ihre Geschichten auch in Fotos, Installationen, Audios und Texten sowie einem Bar-Setting auftauchen. Online kann man das „lonely hearts“-Archiv durchstöbern, auf Kontaktanzeigen von vor 100 Jahren bis heute antworten (und auch die Antworten der anderen lesen).

Schwules Museum, Lützowstraße 73, 10785 Berlin, bis 18. Okt., Eintritt: 9 €/ ermäßigt 3 € (gültig für alle vier aktuelle Ausstellungen)