Von Manuela Kay

14.11.2019 - Es ist der erste lesbische Blick der Filmgeschichte: Ein Blick voller Verlangen und Sehnsucht, den die Gräfin Geschwitz (gespielt von Alice Roberts) der schönen Lulu (Louise Brooks) auf deren eigener Hochzeit zuwirft und sie zum Tanz auffordert.

Wir schreiben das Jahr 1929, und in dem deutschen Stummfilm Die Büchse der Pandora des legendären Regisseurs G.W. Pabst erscheint mit der Gräfin Geschwitz zum ersten Mal eine lesbische Figur auf der Leinwand.

Lulu zieht auch die lesbische Gräfin Geschwitz in den Abgrund

Der Film, entstanden nach Motiven diverser Bühnenstücke von Franz Wedekind, behandelt die fatale Leidenschaft für die verführerische Lulu, die alle, die ihr verfallen in den Abgrund zieht. Auch die lesbische Gräfin Geschwitz, die sich einreiht bei jenen, die blind vor Liebe und Verlangen alles tun, was Lulu von ihren verlangt. Sie öffnet sinnbildlich die berühmte Büchse der Pandora und alles Elend und Leid der Welt ergießt sich über die unglücklich Verliebten.

Lulu ist eine unangepasste Frau, die sich aushalten lässt, lügt, betrügt, intrigiert und sich total verarmt und verzweifelt schließlich in London auch prostituiert. Dabei läuft sie am Ende ausgerechnet dem Mörder Jack the Ripper vor das Messer.