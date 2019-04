Von Anja Kümmel

30.4.2019 - Auch wenn der deutsche Titel „Die feurigen Schwestern“ ein bisschen nach 70er-Jahre-Softporno klingt: Konventionell oder kitschig ist das jüngste Werk der argentinischen Regisseurin Albertina Carri ganz und gar nicht. Im Gegenteil: Die wilde Mischung aus Roadmovie, Porno, autofiktionalem Essay und Selbstfindungstrip sprengt nicht nur Genre-Grenzen, sondern stößt auch in ästhetischer und politischer Hinsicht in ganz neue Territorien vor.

Am Anfang trifft sich ein lesbisches Paar nach längerer Trennung in Ushuaia an der Südspitze Argentiniens wieder. Die Leidenschaft zwischen den beiden ist ungebrochen, dennoch liegt Veränderung in der Luft. Ein treibender Motor hierfür ist das neue Projekt, das Violeta verfolgt: Sie will einen Porno drehen.

Den Rest erledigt der Zufall: À la „Thelma und Louise“ werden die beiden in einer Bar von einer sowohl verbal als auch physisch äußerst schlagfertigen Frau vor einer Gruppe pöbelnder Männer gerettet. Zu dritt begeben sie sich auf einen Roadtrip voller erotischer Eskapaden, dessen einzig erklärtes Ziel die Flucht vor patriarchalen Zwängen und einengenden Beziehungsstrukturen ist.

Weit mehr als Frischfleisch für neue Sex-Konstellationen

Schon bald schließen sich ihnen weitere Frauen an, deren Vorgeschichten lediglich angerissen werden, und die dennoch weit mehr sind als Frischfleisch für neue Sex-Konstellationen.

Besonders glaubwürdig sind nackte Körper vor schneebedeckten Bergkuppen oder Orgien auf dem Altar einer offensichtlich wenig besuchten Kirche natürlich nicht – aber nun ja, die Aufhebung der Logik gehört nun mal zum Porno-Genre.