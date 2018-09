Von Anja Kümmel

10.9.2018 - Gemini - Falsches Spiel beginnt mit einer banalen Verwechslung – doch die gibt den Ton an für das folgende Spiel rund um Begehren und Identität: Jill (Lola Kirke), die persönliche Assistentin der aufstrebenden Schauspielerin Heather (Zoë Kravitz), wartet im Auto auf ihre Arbeitgeberin. Als deren Telefon klingelt, geht sie ran. Es ist Heathers erboster Ex-Freund, dem zu Ohren gekommen ist, dass Heather neuerdings mit einer Frau liiert sein soll. Nachdem er gecheckt hat, dass Jill nicht Heather ist, trägt er ihr auf: „Sag ihr, ich werde sie verdammt nochmal umbringen!“

Keine zwei Minuten später lässt sich Heather mit den Worten „Du wirst mich umbringen!“ neben Jill ins Auto gleiten. Denn sie hat gerade beschlossen, ein wichtiges Filmprojekt platzen zu lassen – und Jill darf diese Neuigkeit nun dem Regisseur überbringen.

"Zwei beste Freundinnen bringen sich oft gegenseitig um"

Kurz: Es gibt eine Menge Leute, die nicht besonders gut auf Heather zu sprechen sind. Als sie am nächsten Morgen erschossen in ihrem Anwesen aufgefunden wird, mangelt es jedenfalls nicht an Verdächtigen – und Jill steht ganz oben auf der Liste. „Ihr wart zwei verrückte beste Freundinnen, solche Leute bringen sich oft gegenseitig um!“, so der zynische Kommentar des sitzen gelassenen Regisseurs.

Ein Blick in die Filmgeschichte bestätigt: Von Rebecca über All about Eve bis Ingrid goes West wurden die homoerotisch aufgeladenen Rivalitäten zwischen zwei Frauen, von denen die eine im Rampenlicht steht und die andere zwei Schritte daneben, bereits in vielen Varianten erzählt.

Den Trailer gibt es leider nur in der englischen Originalversion: