Von Anja Kümmel

23.4.2019 - Welcher Ort wäre geeigneter, um das Thema Leihmutterschaft anzusprechen, als das Innere einer gigantischen Gebärmutter? Doch selbst während dieser visuell beeindruckenden Schlüsselszene, in der Nina (Julia Kijowska) und Magda (Eliza Rycembel) in einer Uterus-Kunstinstallation liegen, belassen es die beiden Hauptfiguren bei Andeutungen.

Erklärt wird in Olga Chajdas‘ Langfilmdebüt überhaupt sehr wenig; vielmehr erschließen sich die Innenwelten ihrer Figuren und ihre Beziehungen zueinander erst nach und nach, in expressionistisch verkanteten Einstellungen, Ungesagtem und vieldeutigen Blicken.

Innerlich zerrissen, zumindest aber ziemlich zerstreut, wirkt die titelgebende Mittdreißigerin Nina von Anfang an. Was dazu führt, dass sie in einem abwesenden Moment den Wagen der jungen Sicherheitsbeamtin Magda rammt. Praktischerweise besitzt ihr Mann Wojtek (Andrzej Konopka) eine Autowerkstatt in der Nähe.

Magda ist lesbisch, wovon das Ehepaar noch nichts ahnt

Nach dieser Zufallsbegegnung kommt das gut situierte, aber ziemlich eingefahrene Ehepaar schnell überein, dass die attraktive Magda die Leihmutter für ihr gemeinsames Kind werden soll. Problem Nummer eins: Magda weiß noch nichts von ihrem Glück. Problem Nummer zwei: Magda ist lesbisch, wovon wiederum das Ehepaar (dem im Idealfall ein flotter Dreier vorschwebt), nichts ahnt.

Nachdem ein von Wojtek etwas zu minutiös durchgeplantes Abendessen mit Magdas Flucht und einem weiteren Autounfall endet, soll nun Nina der jungen Frau das Babywunsch-Anliegen behutsam näher bringen. Es kommt, wie es kommen muss: Während sich alle Parteien umtänzeln, beginnt es zwischen Nina und Magda heftig zu knistern.