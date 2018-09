Von Manuela Kay

4.9.2018 - Wenn eine unerfüllte Jugendliebe wieder aufflammt, gibt es bekanntlich kein Halten mehr. So auch in dem düsteren Drama Ungehorsam, das unverständlicherweise in Deutschland nicht regulär in die Kinos kommt, sondern am 6. September lediglich auf DVD erscheint.

Die britisch-irische Produktion zeigt Oscar-Gewinnerin Rachel Weisz als Enfant Terrible einer jüdisch-orthodoxen Community in London. Ronit lebt mittlerweile als emanzipierte Fotografin in New York, muss aber wegen des Todes ihres Vaters nach London an die Stätte ihrer problematischen Jugend zurückreisen.

Die verheiratete Esti weiß, was sie will: Ins Bett mit Ronit!

Hier begegnet sie ihrer Ex-Geliebten aus Jugendtagen Esti (Rachel McAdams), die mittlerweile mit Ronits Cousin Dovid, ihrem gemeinsamen Kindheitsfreund, verheiratet ist. Dieser schickt sich als Ziehsohn von Ronits Vater an, dessen Nachfolger und Rabbi der Gemeinde zu werden, und somit ist Esti als seine Ehefrau mehr denn je der Enge, dem Muff und den vielen Zwängen der streng jüdisch-orthodoxen Gemeinde unterworfen.

Doch während Ronit noch mit ihren Gefühlen, die durch das unvermutete Wiedersehen hochkommen, hadert, ist es Esti, die weiß, was sie will. Ins Bett mit Ronit zunächst!

Den Trailer gibt's leider nur in der englischen Originalversion: